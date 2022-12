Morris Gilbert está harto de que digan que el teatro es caro

Morris Gilbert dice que “ya está harto” de desmentir a quienes acusan a su empresa de teatro (Mejor Teatro) de tener precios altos. El productor hizo una conferencia de prensa para promocionar el espectáculo “Cirque Música, Querida”, cuyos boletos tienen precios que van de los 570 a los mil 890 pesos, sin embargo, él argumentó que piensan en todo tipo de público y que tienen promociones como 2x1. “La gente que no viene a las obras de Ocesa o Mejor Teatro es porque no quiere, nadie puede decir que sea porque estamos caros, porque hay boletos de todos los precios, como en los aviones: primera clase, business class, clase turista y ya los que los mandan hasta el baño que no sé cómo se llama esa clase, pero hay lugar para todos”, expresó Gilbert.

Desconfían del hermano de Yuya, Sergio Castrejón

Los seguidores del hermano de Yuya, Sergio Castrejón, no le creen la versión que él ha dado sobre la situación de su esposa Paola, quien recientemente subió a Instagram unos videos donde se ve golpeada en la cara. El youtuber afirma que fue la familia quien la fuerza a un hospital psiquiátrico.

“La manera en que hicieron las cosas los papás de Pao es irregular e ilegal”, acusó Sergio en un video que tiene más de mil 600 comentarios, la mayoría de seguidores incrédulos. “No creo que la familia de Pao la odie”, “Los sigo desde hace muchos años y de verdad me doy cuenta de que necesita ayuda”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Alejandro dela Madrid prefiere seguir solo

Aunque hace un año se decía que Alejandro de la Madrid finalmente había encontrado el amor en quien fuera uno de sus mejores amigos, Flavio Medina, el actor aseguró que comenzará el 2023 sin pareja, pues ha aprendido a ser muy selectivo con quien se relaciona. En 2018 sufrió la pérdida de su novio Javier Ángulo, quien falleció a consecuencia del cáncer de páncreas. “Soltero, feliz, cerquita de la familia, aunque haga frío hay que saber a quién acurrucarse, la cucharita no se regala. Ahí tengo tres perros y un calentador muy grande para sentirme calientito”, dijo.



