Mónica Garza vuelve a las entrevistas y abre las puertas de su casa para platicar

Mónica Garza estuvo más de una década dando rostro y voz a "Historias Engarzadas", en donde desmenuzaba las vidas de las y los famosos con entrevistas a ellos y testimonios de sus personas cercanas. Jenny Rivera, Laura Zapata, Yuridia, Chabelo y muchos más pasaron por allí.

Ahora, varios años después de este proyecto y de que la comunicadora se ha mantenido al frente con espacios como "Es de mañana", en ADN 40, ha decidido abrir las puertas de su casa para volver a acercarse a la gente pero no tanto a famosas/os sino a aquellos que están en medios de comunicación, a quienes dan las noticias e investigan, con "El nido de la Garza".

El programa arrancó esta semana en su canal de YouTube con una entrevista a Leonardo Curzio, comunicador, académico y político. Mónica externó a EL UNIVERSAL que este proyecto lo construyó de la mano con Iyari González, con quien ya tiene una mancuerna muy bien consolidada desde hace años.

“Con Iyari González también estuve en Historias Engarzadas, ya nos leemos el pensamiento, Historias Engarzadas para mí es importantísimo, sí me definió mucho como entrevistadora. Iyari me decía ‘anímate, vamos a regresar con las entrevistas’ y yo le contestaba que no, que ella tenía mucho trabajo y yo también, y bueno, ya estamos aquí, una a la otra nos estamos sacando adelante”, compartió.

Mónica lleva más de 20 años de carrera en medios en los que ha explorado en diferentes formatos. Ahora, está lista para abrir las puertas de su casa para platicar con estos protagonistas: hombres y mujeres que llevan las noticias, que comunican.

“No nos tomó mucho tiempo armar el formato, yo le decía a Iyari que traía la idea de hacer las historias de los que te cuentan la historia todos los días, periodistas, productores, porque sabes poco de la vida de ellos, salvo algunas excepciones, entonces me pareció que era un momento de mi vida en donde quiero hacer eso”, agregó.

Las entrevistas saldrán de manera semanal y será una forma de conocer aspectos más personales de los comunicadores/as. Mónica comentó que no descarta invitar a Pati Chapoy, pero no quiere irse a lo fácil, puesto que ya la ha entrevistado, sino que quiso apostar por otros personajes antes de recurrir a la periodista de espectáculos.

