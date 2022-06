Mon Laferte y la historia de su romance detrás de la canción "Amor completo"

A Mon Laferte le gusta componer canciones basadas en sus propias vivencias, prueba de ello son temas como "Tu tanta falta de querer", inspirada en un ex con el que duró siete años y con quien soñó en tener una familia, pero una infidelidad por parte de él terminó con la historia.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Laferte contó que se enamoró perdidamente de un peruano cuando fue a aquel país por unos días, fue tan intenso el asunto que días después de que ella se regresó a México, el joven le dijo que no podia vivir sin ella y la vino a buscar.

El tema musical fue lanzado en 2015 como segundo sencillo de su disco “Mon Laferte Vol. 1″, producción que fue nominada a Mejor Álbum Alternativo en los Latin Grammy 2016.

En la charla con Yordi, Mon se dijo feliz con su reciente maternidad, está casada y muy enamorada de su esposo Joel Orta.

Letra de "Amor completo"

No, no hay nada mejor

Que probar un primer beso, y más de ti

Veo tantos colores y todos mis sentidos

Estallarán de tanto amarte

¿Cómo se puede sentir

Tantas cosas en tan poco tiempo, y no morir?

Tú puedes hacer un gran nido en mi universo

Puedes hacer lo que quieras conmigo

Yo siento que tú me querí

Como yo te quiero

Acuéstate a mi lado

Esta noche te quiero vivir

Arrúllame, ahógame, aplástame

Desármame, cómeme, fúmame

Amor inquieto

Amor drogado

Amor completo

Oh

Cada vez que yo

Te veo y que te pienso

Siento que florezco

Me duele estar tan lejos

No es fácil que no estés aquí

Y aún así puedes hacer

Lo que quieras de mí

Yo siento que tú me querí

Como yo te quiero

Acuéstate a mi lado

Esta noche te quiero vivir

Arrúllame, ahógame, aplástame

Desármame, cómeme, fúmame

Amor inquieto

Amor drogado

Amor completo

Amor inquieto

Amor completo

