Mon Laferte se nacionaliza como mexicana

El 2022 será recordado por Mon Laferte como uno de los más especiales de su vida, ya que no sólo le dio la bienvenida a su pequeño hijo Joel, además iniciará una gira por nuestro país después de dos años de pandemia; y por si fuera poco, anunció que, tras 15 años viviendo en tierras aztecas, por fin logró nacionalizarse como mexicana.

“Ya soy mexicana”, dijo la cantante ante un grupo de fans y medios de comunicación, que la acompañaron este 1 de junio para anunciar las primeras fechas de su gira, y aunque explicó que todavía no recibe su carta de naturalización, se mostró muy emocionada porque ésta será la primera vez que recorra nuestro país como ciudadana.

“Es muy lindo. Llevó 15 años en México, llegué en el 2007, mi pareja es mexicano, lo mismo mis amigos; entonces esto es como la cereza del pastel. Aunque todavía tenga el acento chileno me siento muy mexicana, es hermoso tener la posibilidad del pasaporte, aunque ya me sentía mexicana desde antes; así que va a ser una gira de celebración que jamás se me va a olvidar”, expresó la intérprete de Tu falta de querer.

Mon abrirá esta nueva etapa de su vida con un concierto en el Auditorio Nacional, el próximo 22 de junio, para después visitar varios estados como Morelia, Querétaro, Toluca, Monterrey, Torreón, Guadalajara, Puebla y Veracruz.

Además, aseguró que esta gira será muy diferentes a todo lo que ha presentado en su carrera, pues ha preparado un show muy teatral y que se dividirá en tres actos, donde interpretará temas de sus siete discos, incluyendo los sencillos “Seis” y “1940 Carmen”.

“Intento a través de mi arte hacer que la gente sienta, no importa el medio, ya sea la palabra, una melodía, una imagen, en fin; quiero que se emocionen, me gusta compartir, que en los conciertos se rían o lloren, porque a veces estamos tan metidos en nuestra rutina que necesitamos que nos muevan un poquito, eso es lo que quiero hacer y si lo logro aunque sea un poco me siento feliz”.

Inspirada por la maternidad

La chilena y ahora mexicana, explicó que con la llegada de su hijo está más motivada que nunca, por eso ya no pierde el tiempo en cosas que no la hacen feliz. Además adelantó que vienen grandes proyectos para ella, entre los que destacan una colaboración con Carín León, y otro más donde combinará las artes plásticas, lo audiovisual y la música.

“Mi hijo vino a traerme un dosis de energía y felicidad, todos los días me levanto temprano, a pesar de que las develadas por el bebé aún siguen, pero estoy llena de vitalidad y planeando cosas todo el tiempo, pobre de mi equipo que lo traigo corriendo siempre”, finalizó.

