Modelo colombiana destroza a Camilo y lo acusa de satánico

Camilo es sin dudas uno de los cantantes colombianos más exitosos de los últimos años. Éxitos como “Aeropuerto”, “Tutu” o “Índigo” lo han posicionado como uno de los compositores más destacados de la década.

Sin embargo, a pesar de que Camilo cosecha fanáticos en todo el mundo, no todos lo quieren. Por ejemplo recientemente el esposo de Evaluna recibió acusaciones muy graves por parte de una modelo colombiana.

Estamos hablando de Elizabeth Loaiza, quien tildó a Camilo de “satánico”. En concreto la celebridad colombiana dijo que el intérprete de “Vida de rico” incluye contenido satánico en sus canciones.

Incluso Loaiza hizo fuertes críticas a los videos e imagen de Camilo. Loaiza habló específicamente de la canción “Ropa Cara”, una canción que Camilo lanzó en el 2021.

Según Laoiza, Camilo en uno de los fragmentos menciona: “Balenciaga, Gucci, Prada”, usa el traductor de Google de latín a español, lo que resulta decir “Baal es el rey, el cuervo se alimenta de nosotros”.

“¿Casualidad?, yo no creo. Si te pones a ver la letra es muy básica, ¿Por qué pegó tanto?, ya lo saben”, dijo Natalí Torné, una amiga de Loaiza que también analizó las canciones de Camilo, a lo que Elizabeth le respondió: “Nada es casual, todas las cosas tienen un propósito”. Incluso Loaiza destacó que en el videocliop de dicha canción aparece “la cara de un demonio” y que el teléfono es de color rojo, el cual representa “una línea directa para sus controladores”.



Foto: Elizabeth Loaiza. Fuente: Instagram @elizabethloaiza

Pero eso no fue todo, ya que Elizabeth Loaiza también analizó los tatuajes de Camilo. Loaiza dijo que “Según él, el cuervo es una representación de fidelidad. Pero en otras mitologías no es nada bueno. No creo que el cuervo esté dispuesto a compartir secretos o su lenguaje único, este animal es obstinado y orgullo de su sabiduría, mantiene misterios”.