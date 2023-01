Miss Universo luce inclusivo con la belleza femenina

Con un nuevo mensaje de lo que será Miss Universo como organización, donde la sororidad y el amor propio reinaron en el discurso, se coronó a su nueva soberana: Nola Gabriel, de Estados Unidos, quien sorprendió al hacerse de la distinción, dejando de lado a la favorita, Miss Venezuela, Amanda Dudamel.

Muchas reglas encasillaron al concurso desde su primera edición, celebrada en California en 1952, cuando las participantes no podían casarse, eran valoradas sólo por su físico y no reconocían a las mujeres transgénero, que fueron aceptadas hasta 2012 y ha tenido una participante, Ángela Ponce en 2018.

A 71 años de aquella fecha, el concurso de belleza mostró su esfuerzo por adaptarse a los tiempos: “Esta competición que se llama Miss Universo la vamos hacer para que todas las mujeres se sientan bien y que no vuelvan a sentirse un objeto”, dijo anoche Anne Jakrajutatip, mujer trans quien es la nueva dueña del certamen.

Si bien la mexicana Irma Miranda se quedó en el camino casi al inicio, a pesar de que sonaba como favorita, el concurso tuvo momentos llenos de emociones, centrados en el mensaje de la noche que fue el de “ámate como eres”.

Vestida con un bello sari en tonos pastel, destacó la reina anterior, Harnaaz Sandhu, quien habló de sus proyectos, entre ellos luchar contra los estereotipos, pues fue criticada por no lucir igual de espigada que al inicio de su reinado. También, trabajar por una menstruación digna en todo el mundo.

Hubo momento para reconocer también la lucha de los estratos sociales más bajos, cuando se reconoció a la concursante de Tailandia, Anna Sueangam-iam, quien se presentó con el vestido hecho de lenguas de lata que usó en los preliminares, en homenaje a sus padres, que fueron recolectores de basura.

Otro instante emocional fue al recordar a Cheslie Krysta Miss Estados Unidos 2019, quien se suicidó hace un año, por lo que se creó una fundación en pro de la salud mental.

Alzan la voz en favor de la mujer

La gala lució con el brillo y el glamour que corresponde. El momento de las cinco finalistas dejó a participantes del continente americano: Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, Curazao y República Dominicana.

La fase de las preguntas, elegidas al azar, dejó bien posicionada a la norteamericana, que pidió que entre los cambios al certamen se considere el de la edad, porque ella está en el límite a sus 28 años.

República Dominicana, Estados Unidos y Venezuela fueron a la última etapa, y tuvieron que contestar la misma pregunta: ¿Si ganas Miss Universo cómo trabajaras para demostrar que es una organización que empodera y cambia?

República Dominicana respondió que trabajando con valentía y determinación por los derechos de las mujeres; Estados Unidos, contra el trafico de personas y la violencia, y Venezuela dijo que seguiría el legado de muchas mujeres que han pasado por esta organización, porque ellas han transformado con sus acciones.

El sobre con el resultado llegó, y la nueva tiara quedó en la cabeza Nola Gabriel, concursante de Estados Unidos.



Las semifinalistas (desde la izquierda) Miss Sudáfrica Ndavi Nokeri, Miss Portugal Telma Madeira, Miss Canadá Amelia Tu, Miss Perú Alessia Rovegno y Miss Trinidad y Tobago Tya Jane Ramey participan en la 71ª competencia de Miss Universo en el New Orleans Ernest N. Morial Convention Center en Nueva Orleans, Luisiana, el 14 de enero de 2023. Foto: Timothy A. Clary / AFP



Anne Jakkaphong Jakrajutatip, nueva propietaria de la Organización Miss Universo, entrega el premio ImpactWayv Challenge a Miss Tailandia Anna Sueangam-iam durante la ronda final del 71° concurso de belleza Miss Universo en Nueva Orleans, el sábado 14 de enero de 2023. Foto: Gerald Herbert / AP



Las cinco finalistas se anuncian durante la ronda final del 71° concurso de belleza Miss Universo en Nueva Orleans, el sábado 14 de enero de 2023. De izquierda a derecha, Miss República Dominicana Andreina Martínez, Miss Curazao Gabriela Dos Santos, Miss Puerto Rico Ashley Carino , Miss USA R'Bonney Gabriel y Miss Venezuela Amanda Dudamel. Foto: Gerald Herbert / AP



Miss Venezuela Amanda Dudamel takes part of the 71st Miss Universe competition at the New Orleans Ernest N. Morial Convention Center in New Orleans, Louisiana on January 14, 2023. Foto: Timothy A. Clary / AFP

"Mi cita favorita es ’si no es ahora, cuándo’. Las mujeres no somos definidas por la edad”

- Nola Gabriel, miss Universo 2023

Lista Fake

Como en otros años, se filtró una lista que contenía a las finalistas; sólo atinó a nueve.