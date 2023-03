Miss Universo: este es el postre favorito de R'Bonney Gabriel para celebrar

R'Bonney Gabriel sigue en el ojo de la tormenta luego de su polémica elección como Miss Universo. Muchos han apuntado que hubo favoritismo y que había algo arreglado a su favor. Una de las que no ha logrado disimular su decepción con el tema es Anne Jakapong Jakrajutatip.

Para la dueña de Miss Universo, Miss República debió llevar la corona. Y si bien no lo señala abiertamente lo da a entender cada vez que puede. Pero la verdad es que ya no hay nada que valga, guste o no Miss Estados Unidos fue coronada durante la ceremonia. Para llegar a esta instancia debió someterse a una dieta estricta.

R'Bonney Gabriel explicó que en su caso también debió entrenar muy duro para poder entrar el concurso. Todos los meses anteriores fueron de muchos sacrificios. A muchas les pasa que apenas terminan el certamen lo primero que quieren hacer es comer aquello que se los prohibió durante mucho tiempo.

Miss Universo no fue una excepción. Tras ser coronada la esperaba un buffet en donde no pudo resistirse a su dulce predilecto. Ella debió esperar a que terminara la conferencia de prensa de aquel día para cruzar al salón. Desde la organización habían escuchado que ella solo deseaba volver a comer su dulce favorito y así lo hicieron.

Cuando los periodistas le preguntaron a R'Bonney Gabriel qué iba a ser ahora que había ganado el certamen, ella respondió que solo pensaba en dos cosas en ese momento: dormir más de horas y “luego comer un poco de ensaymada, esa es mi golosina filipina favorita”. Eso sí, jamás sospechó que cuando terminara de dar las notas una mesa la esperaría con este dulce detrás del telón.

La nueva Miss Universo no pudo disimular su cara de felicidad cuando vio las ensaymadas. Este bocadillo, para quienes no lo saben, se hace con una masa suave y dulce de harina de trigo. Además, está cubierto con mantequilla, azúcar y queso rallado. Sus altos niveles de calorías fue el motivo por el que debió sacarlos de su dieta.