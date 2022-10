Miss Universo: 7 datos que no sabías sobre Irma Miranda, la representante de México que se inspiró en Andrea Meza

Desde que era muy joven Irma Miranda supo hasta donde quería llegar. Fue en el 2016 la primera vez que se sumó a un concurso de belleza. En aquella oportunidad tenía tan solo 20 años y le tocó a representar a su estado, el de Sonora.

Poco a poco Irma Miranda comenzó a avanzar hasta que llegó a la final de “Nuestra Belleza México”. Si bien quedó en segundo lugar, desde aquel día no pararon de lloverle las propuestas laborales. La modelo consiguió contratos en la televisión y pronto se mudó a la CDMX.



Ahora, al igual que Andrea Meza consiguió lo que tanto quería. Irma representará al país en el certamen “Miss Universo”. “Quiero mostrar que los mexicanos somos personas perseverantes y honestas, no nos rendimos y buscamos nuestros sueños. Quiero enviar el mensaje de que las oportunidades existen y si realmente lo deseamos, un no, no nos puede detener”, reveló en una entrevista reciente.

Cómo influyó Andrea Meza en Irma Miranda

Irma Miranda explicó que a ella el miedo nunca la detuvo. “A veces nos limitamos por miedo al fracaso, dudas que la vida y sociedad en general nos inculca y debemos romper ese tabú”, sostuvo al animar a más jóvenes a pasar por su experiencia.

Para ella Andrea Meza cumplió un rol clave. Es que verla a ella triunfar la inspiró a regresar al certamen. “La veía tan feliz y disfrutando en el escenario, que me regresó esas ganas de representar a México y no me quise quedar con la espinita, sabía que era una posibilidad grande de llegar a la final y me aventé”, confesó.

7 datos que no sabías sobre Irma Miranda