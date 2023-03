Mira cómo lucía Ninel Conde a los 19 años cuando se casó con Ari Telch

"Lo conozco y me empieza a galantear, me puso su celular en la bolsa y me dijo llámame [...] Era simpático, encantador, muy chistoso, me hacía reír", fue parte de las declaraciones que dio Ninel Conde en “El minuto que cambió mi destino” acerca de su romance con Ari Telch.

En 1996, la cantante y el actor se conocieron y comenzaron a salir. Luego formalizaron un noviazgo y finalmente contrajeron matrimonio en 1998. Al momento de la boda, Ninel tenía 19 años y Ari sus 34. El romance tuvo sus inicios durante las grabaciones de la telenovela “La Antorcha Encendida”, donde la artista toluqueña encarnó a Mirta.

Cuando los actores se casaron, ella ya transitaba el cuarto mes de embarazo de su hija mayor, Sofía. La boda civil se celebró en el teatro San Jerónimo de la Ciudad de México, luego disfrutaron la luna de miel, pero unos días después comenzaron las chispas en la relación por la personalidad cambiante de Telch.



Ninel compartió una imagen del momento de la boda. Fuente: Instagram @nickol45love_ninelconde

"Empezó a manifestar conductas que para mí eran extrañas. Llegaba y se metía en su estudio a leer todo el día y se echaba sus cervezas ahí solito”, fue parte de las declaraciones del “bombón asesino” en dicho medio. Luego agregó lo que fue el puntapié para la separación: Se empezaba a aislar. Un día me puse un baby doll y me le aparezco y fue así de 'Vente, mejor te voy a abrazar'. Y él estaba en sus libros y en sus obras”.



Ninel Conde se casó con Ari Telch a los 19 años. Fuente: Instagram @nickol45love_ninelconde

Ninel no pudo sostener tal situación y al respecto mencionó: “Yo no aguantaba eso, me ponía a reclamarle, a pelearme con él, hasta que un día él dijo ya no más y se fue”. Lo que siguió luego de dos años fue la separación y la custodia de Sofía en manos de su madre. Años después, en 2002, Ari Telch fue diagnosticado con bipolaridad, pero el actor mencionó en su monólogo D’mente que ya había acudido a un psiquiatra cuando tenía más de 30 y todavía no había conocido a la intérprete de “Callados”. "Me diagnosticaron depresión y así estuve como ocho años tomando fármacos [...] En apariencia era funcional, pero estaba lleno de tristeza y enojo. Prefería estar aislado", fue parte de su sinceridad al respecto de lo que vivió.