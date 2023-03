Mira cómo luce hoy, el actor ganador del Premio Oscar, Gene Hackman

El pasado 30 de enero, Gene Hackman cumplió sus 93 años. El actor luce irreconocible desde su última participación artística en la película “Candidato por siempre” (“Mooseport”) de 2004. El artista estadounidense fue captado circulando por las calles, con una gorra y gafas, y a bordo de su camioneta.

Además de haberse consagrado como ganador de dos premios Oscar, dos BAFTA y cuatro Globos de Oro, Hackman se ha desarrollado como escritor y tiene en su haber de creaciones tres novelas: “Wake of the Perdido Star” (1999), “Justice for None” (2004) y “Escape From Andersonville” (2008).

En la actualidad, el histriónico vive en la ciudad de Santa Fe en Nuevo México, Estados Unidos, y es dueño de un rancho a las afueras de la urbanización. Aislado del bullicio y el ajetreo característico del polo comercial, el protagonista de “The French Connection” (“Conexión francesa”) transita sus días en el campo.



Esta es la última fotografía de nuestro querido Gene Hackman con 93 años recién cumplidos y que acaba de ser publicada en The New York Post... pic.twitter.com/sIM71L90z8 — ANTHONY GUERRERO (@AnthonyLaser8) March 12, 2023

Fue así como en una gasolinera, el escritor fue visto con su camioneta, portando jeans oscuros, una camiseta de manga larga y un suéter. Seguramente para muchos habitantes pudo haber pasado desapercibido, pero para el lente de algunas cámaras no fue así.



Casi 20 años sin aparecer en pantalla.

Gene Hackman estuvo a punto de protagonizar Nebraska, pero decidió permanecer alejado de Hollywood.

Junto con Jack Nicholson y Warren Beatty, una de las grandes estrellas a las que sólo podemos ver en contadas ocasiones. https://t.co/GbLVqlISrD pic.twitter.com/9ALaG5xmd2 — Juanma Gutierrez (@juanma3010) March 8, 2023

El actor luce realmente increíble para la edad que tiene. Si bien se encuentra mucho más delgado y algo encorvado, se puede valer por sí solo y de hecho puede conducir por su territorio de residencia. Gene Hackman es uno de los casos en Hollywood que no comenzó a desempeñarse en el mundo de la actuación hasta luego de los 30 años. Recién en su tercera década de vida comenzó a formarse en la escuela de interpretación Pasadena Playhouse en Los Ángeles. Es por eso que además de ser un referente galardonado artísticamente, también lo es de la convicción de que nunca es tarde para estudiar lo que a uno le apasiona.