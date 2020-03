Mimi e Ilse: Mujer y hombre debemos ser equipo

En vísperas del movimiento Un día sin mujeres, al que se han sumado artistas, intérpretes y actrices, Mimi e Ilse, de Flans, hacen una inspección al pasado para reconocer los logros conseguidos gracias al movimiento feminista.

“En algún momento de la vida se tomó a la mujer como objeto, como una posesión, se encargaba de las labores domésticas de forma puntual, no demerito esto, pero me pregunto: ¿por qué? No pertenecemos a nadie, no estamos para cumplir antojos de nadie, estamos para compartir, crecer y tomar decisiones. Sin el feminismo no habría ni siquiera control sobre nuestros cuerpos o decisión de nuestra maternidad”, dice Mimi.

“Algunas mujeres dicen, ‘yo no soy feminista’, ¡es terrible! Una vez Isabel Allende dijo que un familiar suyo no era feminista y ella le contestó que gracias a las feministas es que las mujeres han podido avanzar para ser vistas. Hemos ido avanzando, pero todavía hay mucho trayecto que recorrer”, añade Ilse.

Ilse y Mimi enfatizan que el feminismo no es una lucha contra los hombres sino una forma de empoderar a la mujer y que si las decisiones se toman en pareja y no por la fuerza, la sociedad viviría mejor. “Aquí la clave es ser equipos, ponernos al mimo nivel”, explica Mimi.

Respecto al paro nacional de este 9 de marzo, Ilse comenta: “Si las mujeres se bajan de la economía, este país sea cae porque participamos muy activamente, esto es para hacer conciencia de que no somos ciudadanas de segunda”.

Como parte de la gira que celebra sus 35 años de carrera, Mimi e Ilse se presentarán en el Foro Total Play 1 el próximo 25 de marzo.