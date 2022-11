Miley Cyrus cumple 30 años: Así ha sido su recorrido hacia la madurez 

Miley Cyrus siempre supo que quería dedicarse a transmitir sentimientos a través de su persona. Su nombre artístico fue incluso inspirado en la palabra “Smiley”, que se traduce como “sonreír”, porque desde pequeña tenía una predisposición a hacerlo y pronto, cuando aún era niña, sus padres descubrieron que disfrutaba de cantar.

Cyrus es hija de una productora, Tish Cyrus, y el cantante de country Billy Cyrus, quien mientras estaba actuando para un programa de televisión recibió la confesión de su pequeña hija de ocho años: “Esto es lo que quiero hacer papá, quiero ser actriz”.

Después de haber participado en algunos proyectos con papeles secundarios, cuando tenía 11 llegó a sus manos el casting para el proyecto que la catapultó a la fama: la serie "Hannah Montana". Se trató de una serie infantil producida por Disney en la que Miley protagonizó como una joven que tiene una doble vida ocultando su identidad como cantante pop.



El programa se volvió un éxito tras su estreno en 2006 y Miley fue la primera artista en tener ofertas de televisión, cine y productos musicales dentro de The Walt Disney Company. La euforia por "Hannah Montana" hizo que la cantante realizara giras millonarias, películas y

alcanzara puestos importantes en la lista de Billboard por ventas.

Sin embargo, con el paso del tiempo Miley no quería ser sólo una cantante de musicales con un público infantil, así que buscó que a la par de sus ideas, sus proyectos evolucionaran con ella, fue así que comenzó a participar en cintas juveniles como “La última canción” en 2009, donde conoció a quien años más tarde sería su esposo: Liam Hemsworth.

Fue con su disco “Breakout” y el EP “The time of Our Lives” que comenzó una nueva era en su carrera en la que con canciones como “Party in the U.S.A”, le cantó a la Reina Isabel II en 2009 y después poco a poco fue teniendo una transformación hacia una mujer mucho más libre y valiente.

Su look y personalidad en muchas ocasiones fueron blanco de controversias pues, Miley entre otras cosas, se declaró bisexual, se casó, se divorció entre rumores de una infidelidad de su parte, mostró su libertad sexual en portadas de revistas, en sus discos y canciones; se empoderó frente a las cámaras que la vieron crecer e incluso se involuró en el arte contemporaneo. Pasó de ser la tierna joven de Disney a la irreverente artista sin filtros.

Para muchos fans este ha sido el motivo principal por el que se identifican con Miley, su transparencia y valentía para enfrentar al mundo y sus críticas. Además la cantante ha sido portavoz de muchas causas sociales que a través de su música promueve, como el derecho igualitario hacia las personas de la comunidad LGBT, la protesta en contra de las injusticias de clase en Estados Unidos, la lucha contra el maltrato animal y la investigación y combate del VIH, sida.

La salud mental de Miley

Aunque su vida ha estado llena de rumores y señalamientos probablemente uno de los momentos más fuertes en su carrera es el que enfrenta en la última etapa de su segunda década, pues durante un concierto que ofreció hace unos días en el Festival Corona Capital, de la Ciudad de México, habló de la ansiedad y depresión que está enfrentando.

“Este show es muy importante porque quiero que sea algo diferente, quiero que ustedes estén en mi cumpleaños 30”, dijo Cyrus después de cantar “Wrecking ball”, canción con la que inició su presentación.

“Me emociona hablarles sobre mi cumple porque los llevo conociendo durante gran parte de mi vida, muchos de mis recuerdos son con ustedes en un escenario", agregó.

La también actriz se sinceró sobre su estado anímico actual, tras la ruptura de sus padres, luego de 30 años de matrimonio, y el descontento que ella tiene con su padre por haber comenzado una relación con una mujer menor que ella.

“Siento que todas estas canciones que estaban destinadas a ayudarlos ahora son para mí…. realmente necesito escuchar esta canción más que a nadie ya que trata sobre no rendirse”, dijo antes de cantar “The Climb”, un tema que escribió cuando aún interpretaba a Hannah Montana y que habla de soportar, el cual ahora se dedicó a sí misma.



Además durante su concierto, por primera vez habló de sus propias dudas sobre su carrera y se mostró como una mujer a punto de entrar en una etapa mucho más madura, mientras se enfrenta a una difícil etapa personal.

Junto a ella su madre y su hermana Brandi mostraron su apoyo incluso arriba del escenario, cuando Miley preguntó al público si sus canciones realmente les habían ayudado en algún momento.

“A veces me despierto y me pregunto si todavía amo mi trabajo, y cuando viajo para realizar conciertos, veo que todavía amo hacer lo que hago”.

Este fue el último concierto que la también diseñadora ofreció previo a cumplir 30 años, dejando ver arriba de un escenario la transición que está pasando y compartiendo con sus fans lo que hoy finalmente festeja: una nueva década.

rad