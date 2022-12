Miley Cyrus conquista la red con el minivestido ideal para iniciar el 2023

No caben dudas de que una de las cantantes más exitosas de los últimos años es Miley Cyrus. La joven comenzó su carrera desde muy pequeña gracias al personaje de Hannah Montana, pero luego supo abrirse camino en la industria de la música gracias a su talento.

Miley Cyrus incluso ha decidido incursionar hace varios años en el género festivo, y cuenta con su propio especial televisivo en la NBC llamado “Miley’s New Year’s Party”. Este año la joven no solo cantará con su madrina, Dolly Parton, sino que también se unirán otros artistas.

Incluso Miley Cyrus este año estrenará nuevo look en su especial de Año Nuevo. La cantante decidió teñir la mitad inferior de su cabello de color negro, mientras que la otra mitad se la dejó rubio casi platinado. Además añadió un flequillo de costado.

Para completar su look, Miley Cyrus lució un mini vestido en color negro, el cual combinó con unas sandalias también en color negro. Sin dudas la cantante está pasando por un gran momento a nivel profesional.



Foto: Miley Cyrus. Fuente: Instagram @mileycyrus

¿Qué artistas estarán en el especial de Año Nuevo de Miley Cyrus?

El especial de Miley Cyrus contará con actuaciones de la banda Liily y el cantante Fletcher. Además, el trío de comedia Please Don't Destroy: Ben Marshall, John Higgins y Martin Herlihy. También se sumarán Sia, Latto y Rae Sremmurd.



Foto: Miley Cyrus. Fuente: Instagram @mileycyrus

Como mencionamos en párrafos anteriores, la madrina de Miley Cyrus, Dolly Parton no solo cantará en el especial, sino que también será copresentadora.



Foto: Miley Cyrus y Dolly Parton. Fuente: Instagram @mileycyrus

"Vamos a hacer algunas parodias. Sé que cualquier cosa puede pasar en vivo con nosotras dos. Estoy segura de que usaremos algunos disfraces extraños y cantaremos algunas canciones serias, algunas canciones divertidas (y) traeremos el Año Nuevo de manera divertida, estoy segura. Espero con ansias eso y estar en Miami en esa época del año. Cuando Cyrus me preguntó por primera vez, cuando habló sobre hacer el programa de Año Nuevo, pensé que podría ser desde Nueva York y no lo iba a hacer porque no quería tener tanto frío, ya sabes", aseguró Dolly Parton.