Mijares y Emmanuel, cirugía al 2x1

Manuel Mijares y Emmanuel son tan cercanos que no sólo andan de gira y cantando juntos sino que incluso se pensaban operar la rodilla al mismo tiempo y con el mismo doctor, el pasado mes de junio, casi como si fuera 2x1, así lo confesó el intérprete de “Soldado del amor” en el canal de YouTube de Yordi Rosado. "Yo creo que vio un nicho de oportunidad para el 2x1 con el doctor pero no le salieron las cuentas", bromea el cantante, quien cuenta que desafortunadamente no pudo operarse y todavía necesita una prótesis.

“El Buki” despide a su fiel Twinkie

Cientos de seguidores le han dado el pésame a Marco Antonio Solís “El Buki” por su más reciente pérdida: la muerte de su perrita Twinkie a la que el cantante mexicano le dedicó unas palabras de despedida en sus redes sociales: "la vida es un viaje en tren con muchas estaciones, en algunas de ellas se bajan muchos de nuestros seres amados". Twinkie tenía su propia cuenta de Instagram con mil 700 seguidores y su última publicación fue en agosto.



A Minnie West la edad no le ayuda

Contrario a lo que se pensaría, a Minnie West la edad no le ayuda en el cine, al menos así lo ve ella. La actriz señala que aun ahora, con una película producida ("Me gusta, pero me asusta"), la gente la sigue considerando pequeña a sus 27 años, no la toma en cuenta y menos por ser mujer. Pero entonces, afirma, saca lo enseñado por su familia, del coraje y el orgullo, para poder concretar sus proyectos, uno de ellos acabado de rodar.



nrv