Los hijos de Mariana Levy con José María Fernández “El Pirru”: Paula y José Emilio, consideran a la cantante Ana Bárbara como una segunda madre por todo el apoyo que recibieron de ella cuando su mamá falleció de un infarto el 29 de abril del 2005.

Sin embargo en la actualidad ellos han tenido un fuerte distanciamiento con la “Reina Grupera” debido a la relación que tiene con su actual pareja Ángel Muñoz, quien según José Emilio Fernández Levy, tiene malos modos para educar a sus hermanos, incluso, dijo, los ha maltratado.

“El mensaje es que yo le he dado todo, le he dicho que la amo (a Ana Bárbara), estoy muy agradecido con ella, toda la vida lo voy a estar, por el papel que fungió en mi vida, pero mientras esté Ángel viviendo con ella o cerca de ella yo no quiero tener ningún tipo de relación con ella”.

Durante el velorio de su tío Pato, José Emilio comentó a la prensa que la exjueza de “La Academia” ya envió sus condolencias a toda la familia y afirma que no tiene miedo que Ángel tome represalias contra él por exhibir su mal comportamiento contra sus hijos.

“Siempre la voy a amar, querer y le voy a agradecer absolutamente todo lo que hizo por mí porque hizo muchísimas cosas, fungió un papel de mamá, en mi vida y se lo voy a agradecer siempre; yo estoy bien aquí siguiendo con mi vida y espero que pronto llegue a tener un acercamiento con mis hermanos o que vuelvan a estar bien ellos”.

El joven indicó que no se quedará callado porque lo único que quiere es que sus hermanos, incluidos los hijos de Ana Bárbara: Emiliano, José María y Jerónimo, estén bien, a quienes siempre va a querer.

“Una cosa es educarlos y otra maltratarlos, a lo mejor en la forma en la que los educaba yo sí las veía un poco drásticas, pero también los maltrataba, decirles de cosas, los ofendía todo el tiempo, más a mi hermano José María, son palabras fuertes, son cosas feas, (con un posible) daño psicológico”.

Si Muñoz lo llegara a demandar a José Emilio, a este último le parecería una tontería, pero aclaró que existen pruebas de lo que dice.

“No son berrinches míos, yo lo único que pido es que se haga justicia, que mis hermanos estén bien y que vuelvan a ver a su mamá, es lo único que pido”.

Tristeza por su tío Pato

Acerca de la muerte de su tío Pato comentó que sigue en shock, sin creerlo, pues era algo que no se esperaba, ya que lo vio hace una semana. En su última interacción con él, le comentó el orgullo que le tenía.

“Ha sido un año bastante complicado para la familia, hace casi un año se murió mi abuela y ahora mi tío, lo vimos hace dos semanas, tenía una actitud impresionante, ahora hay que disfrutar la vida porque me he dado cuenta que se va en cualquier momento, cuando menos te lo esperes, cuidarme más y nada, vivir sin rencores, ni resentimientos.

“A mi tío lo recuerdo de una manera increíble, un señor muy culto, sabía hablar francés, alemán, inglés, era muy inteligente, muy simpático, las mejores historias de mi abuela él se las sabía, fue un gran señor”.

Desea que después de este triste momento existan más momentos de reconciliación y armonía en la familia, con amor y aspectos buenos, no nada más cuando hayan tragedias.

“Todavía hay muchas cosas qué sanar, reflexionar y pensar, pero yo nunca he estado negado a estar peleado toda la vida. Mi mamá hubiera querido viéndonos todos juntos y felices, lamentablemente lo estamos ahorita, pero no entiendo por qué no puede ser en una situación más bonita, más amena y que no tenga que ser algo trágico”.





