Michelle Rodríguez y Jessica Segura se disfrazan de Ariel y la villana Úrsula

Michelle Rodríguez y su amiga, la conductora y actriz Jessica Segura fascinaron a sus seguidores con el disfraz que lucieron con motivo de los 40 años de Segura, quien no dudó en compartir las instantáneas de la sesión fotográfica con toque de Disney.

Jessica se vistió de Ariel, la icónica Sirenita, y con todo y una cabellera roja y una entallada cola se movió al ritmo de la música: "Mis 40 'al cien y subiendo'", escribió.

Sus fans aplaudieron la idea de que a pesar de ser adultos, las fiestas temáticas no deben descartarse, al contrario, es una idea divertida para celebrar.

"Eso es todo... ¿Quien dijo que los adultos (jejejeje) no podemos divertirnos o jugar como cuando eramos niños?, me parece una idea muy original la forma en la que planteaste tu fiesta Jesi. Abraza este nuevo ciclo y que tengan un día genial... No se vayan a ahogar, en alcohol jajajajaa", comentó un cibernauta.

Michelle Rodríguez, la mejor villana

Michelle Rodríguez desató los halagos de los cibernautas al mostrar su disfraz de Úrsula, la malvada bruja del mar y la villana en la película de "La Sirenita", su atuendo encantó a sus seguidores, quienes no dudaron en comentárselo.

"No bromeaban al decir que bruja soy. ¡Feliz cumpleaños @segura_jessica ! Que sigas llena de luz dándonos tanto amor!. Una gozada jugar contigo jajaja

La recordada escena de la cinta de Disney, en la que Úrsula le roba la voz a Ariel, como pago de que le concederá ponerle piernas para que así pueda conocer al Príncipe Erik, fue recreada por las actrices.

Michelle Rodríguez dio de qué hablar hace unas semanas tras posar para la portada de una revista y dividir opiniones al respecto.



