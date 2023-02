Michelle Rodríguez confiesa si se sometió a una banda gástrica para bajar de peso

Michelle Rodríguez contestó a los cuestionamientos acerca de si, hace unos meses, se sometió a una cirugía para bajar de peso pues, en las últimas semanas, la actriz se ha convertido en foco de atención debido a que fue la portada de una importante revista de modas, hecho que fue muy criticado, pues muchas personas opinaron que por su sobrepeso no debería de posar, pues alentar a la obesidad tampoco es bueno.

A finales de enero, “Marie Claire” compartió en su cuenta de Instagram la portada de su último número, en la cual se podía ver a la actriz mexicana posando en una fotografía blanco y negro, con un sostén y una falta de tiro alto. El tema de la revista incita a abordar el cuerpo desde la neutralidad y aunque, en ese momento, Michelle se convirtió en tendencia, la mayoría de los comentarios que se referían a su persona fueron negativos.



Foto: Instagram

A partir de ahí y otros sucesos que han tenido lugar en el medio artístico, la comediante recurrió a su canal de YouTube para hablar de las recientes criticas que ha recibido, exponiendo que la gordofobia es un tema poco hablado en nuestro país, por lo que lastimosamente, todavía hoy, hay muchas personas que recurren a adjetivos hirientes para dirigirse a personas con obesidad o sobrepeso, los cuales pueden ser determinantes para la forma en que se desenvuelven en la sociedad.

En ese respecto, la actriz de 39 años expresó que había recibido comentarios con adjetivos muy feos en relación con su persona, lo que le parecía injusto debido a que ninguna persona debería preocuparse tanto por su aspecto o su salud más que ella y refrendó un discurso subversivo respecto a quienes la critican: “Mi cuerpo no es una batalla, mi cuerpo es una revolución”.

Y aunque el tema parecía haber dado por concluido, cuando los medios de comunicación cubrieron el cuarto del aniversario de “Príncipe príncipe”, puesta en escena al que fue invitada como madrina, no perdieron la oportunidad de preguntarse acerca de una de las especulaciones que han surgido a su alrededor; si era cierto que, hace unos meses, se había sometido a una manga gástrica, procedimiento en donde el tamaño del estomago de la o le paciente es reducido en un 15 por ciento, en la búsqueda de facilitar la perdida de peso.

“Creo que son cosas personales, primero ¿no? O sea… es un poco lo que dices… no creo que a Guillermo del Toro le estén preguntado sobre estas cosas y creo, definitivamente, que cuando hablamos de la aceptación, de la salud y el respeto, necesitamos aprender a pensar que los demás son personas”, contestó.

Además, aclaró la declaración que hizo en noviembre del año pasado, cuando destacó que por un momento pensó en someterse a esta cirugía, motivada por la presión social a la que se ha visto sometida a lo largo de su vida por los comentarios que las personas de su entorno le han espetado acerca de su aspecto físico.

“Yo no dije que lo llegaba a pensar por las críticas, hace muchos años lo pensé (…), claro que lo he pensado, no es algo que se le ocurra a alguien nada más porque sí, hay gente que no le gustas, hay gente que te tira hate y te dice: ´-Guácala tú´, claro que te sientes en la necesidad de solicitar ayuda para caber”.

Pero, así como Michelle hace frente a las criticas de las personas que la han discriminado, también es consciente de que hay muchas personas que la apoyan y se solidarizan a su lucha por cambiar las perspectivas acerca de la importancia del aspecto físico y romper con los estándares de belleza.

“Agradezco muchísimo a la gente que respeta, que me apoya, que sobre todo sabe quien soy”, destacó.

