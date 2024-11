El actor Michael Ronda y Ángela Aguilar se unieron como conductores principales de los Kid's Choice Awards, celebrados el pasado fin de semana en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Aunque ambos salieron al escenario con entusiasmo para saludar al público e inaugurar el evento del 16 de noviembre, la atención pronto se centró en La hija menor de Pepe Aguilar. La cantante enfrentó abucheos y coros del nombre de Cazzu, ex de Nodal, situación que reflejó la controversia en la que se ha visto envuelta tras su romance con el intérprete de “Botella tras botella”.

En redes sociales circularon videos que capturaron los momentos de rechazo hacia Ángela, lo que generó rumores sobre una posible reacción emocional de la joven durante el evento.

En medio de esta situación, Michael Ronda fue consultado sobre su experiencia trabajando con la cantante.

“Estuvimos ensayando el (viernes 15) todo el día y la verdad es que ella es lo máximo, honestamente es una linda”, comentó en el programa "De primera mano".

Respecto a las críticas hacia Ángela, el actor aseguró no estar completamente al tanto, pero mencionó: “Es muy importante compartir amor y ser amable el uno con el otro. En general, siento que hay que ser más amables todos”.

Usuarios querían impedir que Ángela recibiera el premio de "Mujer del año"

Previo a los galardones, el debate también se trasladó a la nominación de Ángela como “Mujer del Año” por la revista "Glamour", un reconocimiento compartido con figuras como Dulce María y Mabel Cadena. Ante los comentarios negativos, la publicación defendió su decisión:

“Nosotros premiamos el talento y estilo musical único que han llevado a Ángela Aguilar a ser una de las artistas más prometedoras de la música regional mexicana”, expresó la revista.

Durante la ceremonia, Ángela ofreció un discurso alentador para niñas que, como ella, sueñan con iniciar una carrera musical. Además, abordó el falso feminismo que se promueve en redes sociales.

Sin embargo, parte de la audiencia continuó exigiendo que se le retirara como conductora de los premios.

La polémica escaló después de que Cazzu revelara que se enteró de la relación entre Ángela y Nodal a través de los medios, apenas tres meses después de su ruptura con el cantante.

En respuesta, Ángela declaró: “A nadie le rompieron el corazón y tenemos la consciencia tranquila”, negando las versiones sobre una supuesta infidelidad y asegurando que no debía dar explicaciones sobre sus decisiones personales.

Por su parte, Cazzu rompió el silencio hace un mes: “Mantuve silencio por todo ese tiempo porque me parecía lo correcto. Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo del (idilio) de estas dos personas y, como se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, me siento un poco en la necesidad de refutar y decir que es mentira”.

La cantante argentina calificó como preocupante que esa versión provenga de uno de los involucrados.

“Lo he soportado en silencio. Un silencio de reconstrucción, mi vida cambió de la noche a la mañana”, afirmó.

Cazzu explicó que la separación con Nodal se debió a otro motivo y que desconocía lo que sucedía entre él y Ángela.

“Me sorprendí, obviamente. Yo a ella (Ángela) la conocía y compartí con ella varias veces. Entonces, primero pensé que no era, resultó que sí (…) Yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón. Fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con muchísimo respeto”.

Por su parte, Nodal hizo un en vivo donde defendió a Ángela y aseguró que Cazzu sí estaba al tanto de su nueva relación.