Mia Khalifa agradece apoyo de fans para bajar sus videos para adultos

Luego de contar los abusos que vivió durante su etapa como actriz porno y pedir que se eliminen sus videos en internet, Mia Khalifa recibió el apoyo de sus seguidores y de varias personalidades del cine para adultos, como Rachel Starr.

"Me rompe el corazón que hayas tenido experiencias horribles en la industria de adultos. ¡Te animo a que digas la verdad! Todos tenemos diferentes experiencias y es importante revisar todo el contexto de posibilidades".



@miakhalifa it breaks my heart you’ve had horrific experiences in the adult industry. I encourage you to speak your truth!! We all have different experiences & it’s important to review the whole context of possibilities, good & bad. Sending you healing & support darling — Rachel Starr (@RachelStarrxxx) June 25, 2020

El apoyo de los seguidores de la libanesa logró que ya esté en circulación una petición para que se retiren dichos clips de internet.

La usuaria Tia Jay ha sido una de las internautas que ya firmó la petición de la organización Change.org: "Todos hacen cosas de las que no están orgullosos cuando son jóvenes. Necesitamos darles una segunda oportunidad y no pensar en lo que hizo".

Hasta el momento, la solicitud ha recolectado un total de 100 mil firmas, por lo que Mia Khalifa agradeció la ayuda de sus followers.

"La Generación Z NO duerme, como lo demuestran las más de 100 mil firmas que se recibieron en esta petición".



UPDATE: Gen Z does NOT sleep, as proven by the over 100K signatures y'all got on this petition since I last tweeted about it having 500... yesterday... What the actual fuck. Do y'all need anything in the trenches? can I get y'all some water? Snacks? https://t.co/GkAWVd3qGl — Mia K. (@miakhalifa) June 27, 2020

Fue el pasado 24 de junio cuando la ex actriz de cine para adultos contó que su llegada a dicha industria se dio con engaños y abusos, pero que por miedo no se animaba a revelar.

"Nunca he hablado de esto porque me hicieron sentir como si no pudiera contar mi historia sin ser ridiculizada por el público en general. Ahora me siento segura, y también tengo la necesidad de sacar algunas cosas que me han perseguido durante mi breve periodo en la industria".



I’ve never spoken about this because I was made to feel as though I couldn’t tell my story without being derided by the general public. I feel safe now, and I also feel the need to unload some things that have haunted me during my brief stint in the industry. — Mia K. (@miakhalifa) June 24, 2020

La también modelo admitió que ha sufrido por esa etapa en su vida, al grado de preocuparse por un posible ataque a su vida.

"Las amenazas de muerte son emocionalmente paralizantes, no me he sentido segura incluso yendo a la tienda sola en años".



I just want B*angbros to stop actively putting me in harm's way by promoting my 6-year-old videos like they're new, making millions of ppl think I'm still active. The death threats are emotionally crippling, I haven't felt safe even going to the grocery store alone in years. — Mia K. (@miakhalifa) June 26, 2020

