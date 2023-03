Canto, baile, imitación, lip sync, oratoria y actuación serán las disciplinas que tendrán que demostrar seis niños que harán equipo junto a una celebridad en el nuevo programa de Televisa “Mi famoso y yo”, que se estrenará el próximo domingo 19 de marzo a las 21:00 horas por el canal Las Estrellas.

Laura León, Diego Shoening, Edwin Luna, Lambda García, Cecilia Galeano y Mariana Echeverría serán las seis personalidades que participarán en este show, quienes tendrán la misión de orientar y hacer el mejor desempeño en el escenario junto con su participante infantil quien llegará a este proyecto con un sueño que busca cumplir.

Mientras que Julión Álvarez, Kimberly Loaiza y Gabriel Soto serán los tres integrantes del jurado, quienes entregarán estrellas a quienes hagan se destaquen más frente a la pantalla a lo largo de los ocho episodios.

“A mí me encanta esta aventura porque es trabajar con niños, soy tan niñero que ya volví a embarazar a mi mujer, la idea es convivir con ellos, estar empapándonos de su habilidad, simpatía e ingenio.

“Ustedes saben, los niños de repente son nuestros maestros, ellos nos van a enseñar un montón de cosas, en este camino fantástico, porque luchan por un sueño muy noble, cada uno está queriendo realizar un sueño para su familia o para su mamá o para su papá, antes que pensar en ellos están pensando en su familia y eso es tan noble”, señaló Adal Ramones, conductor de este programa.



Él compartirá la conducción junto con Alejandra Espinosa con quien le tocó trabajar en Nuestra Belleza Latina justo el año pasado, quien durante la presentación de este programa de concursos declaró lo siguiente:

“Listísima para aprender todo lo que se pueda de este proyecto, desde el momento en que escuché sobre él me enamoró considero que no hay razón para que al público no le guste yo soy una persona que desde muy chiquita, tuvo sueños incansables, que pensaba desde chiquita que nunca se me iban a cumplir.

“Sin embargo soy fiel creyente de que existe una persona que está ahí para ti, que te ayuda a cumplir tus sueños y que te lleva por ese camino” comentó a los medios de comunicación.

Televisa estrena formato

El productor ejecutivo de “Mi famoso y yo” es Marcelo Strupini quien informó que será un formato nuevo y original de Televisa, un talent-comedy show hecho con mucho amor que llegará a las familias de México y también a Estados Unidos a través de Univisión.

“Ésta es una aventura maravillosa de seis niños que nos dimos a la tarea de encontrar en una búsqueda de alrededor de seis meses y luego de ver a más de cinco mil chicos encontramos a estos protagonistas que son criaturas de cinco a seis años maravillosos, encantadores.

“Que vienen con un sueño que jamás ellos podrían cumplir por sí solos y vienen con la ilusión de que seis famosos se suban con ellos y luchen por conseguirlo”.

Dio a conocer que este formato se desarrollará en tres lugares: en el foro 5 de Televisa San Ángel en donde está el escenario principal, el segundo será una casa donde van a vivir los niños y ahí estará un reality y el tercero en exteriores ya que los famosos viajarán por toda la República Mexicana y Estados Unidos para conocer de primera mano la historia de los niños.

