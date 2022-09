Mexicanos hablan con Disney en español

Anaheim, California.— El segundo día de la D23 Expo se llenó de emociones gracias a la presencia de los mexicanos Diego Luna, Gael García Bernal y Tenoch Huerta, quienes fueron recibidos al grito de “¡Viva México!”

“Muchísimas gracias a toda la banda latina que está por aquí. Estoy muy emocionado”, externó García Bernal ante un público de más de 7 mil personas que se congregó en la arena del Centro de Convenciones de Anaheim.

Bernal es protagonista de la miniserie Werewolf by night, de Marvel Studios, a estrenarse en octubre. Personifica a Juan Santiago Gómez, un hombre lobo de sangre de mexicana y rumana que habita en una mansión llena de criaturas de terror.

A su vez, Luna fue aplaudido al lado de Adria Arjona, con quien hace mancuerna como precursores de la Alianza Rebelde en el universo de Star Wars, en la serie Andor, que estrena el 21 de septiembre también en Disney+.

“Quiero dar un mensaje rápido en español”, pidió Luna a la presidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, quien los llamó al escenario. “Quiero compartir que nuestros personajes en Andor, en su versión doblada al español, tendrán nuestras voces”.

El protagonista de Rogue One: una historia de Star Wars (2016), quien funge también como productor ejecutivo en Andor, compartió: “Ha sido un maravilloso viaje, en Andor me pude involucrar desde el día uno. Esta serie es como una película gigante que se va a dividir en 12 episodios. No hay mejor manera de llegar a grabar, porque conozco cada decisión que está detrás”.

En el panel de Black Panther: Wacanda forever, película que estrenará el 11 de noviembre, se exhibió una escena completa. La historia se centra en el reinado de la madre de T’challa, Ramonda, encarnada por Angela Bassett.

Además de la actriz, estuvo presente el actor mexicano Tenoch Huerta, quien personifica a Namor, líder de una sociedad que habita en Talocan, por el que tuvo que aprender maya.

“Fue como llegar de visita a un nuevo país, en este caso, a una nueva industria para mí. Recibí un abrazo muy caluroso, con mucho amor y ganas de hacer la mejor película posible, con un total respeto por las culturas y lo que significan para las personas”, explicó Huerta, soltando un “gracias” en español.

Ford da emotivo adiós a Indiana

Harrison Ford, actor de Star Wars e Indiana Jones, se mostró emocionado al punto de entrecortar su voz frente a los fans que lo recibieron con una ovación de pie. El actor, con fama de serio, se permitió vivir la emoción de un posible adiós a la franquicia de acción que inició en 1981, con Los cazadores del arca perdida.

“Indiana Jones siempre ha sido sobre misterio y aventura pero también sobre el corazón. Y en esta ocasión tenemos una historia muy humana, así como una película que te pateará el trasero”, dijo el actor entre lágrimas.

“Me siento encantado por estar aquí otra vez. Tal vez por…”, se interrumpió Ford para pasar saliva mientras el público gritaba “¡no!”, ante la idea de despedirse. Él, sonriendo, enfatizó: “¡Esta es la última! No voy a volver a caer por ustedes. ¡Muchas gracias!”.

La quinta y última entrega de Indiana Jones preve su estreno en cines el 30 de junio de 2023.

Novedades en Marvel

En palabras de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, película contemplada para febrero de 2023, será el inicio de la cuarta fase del universo de los Avengers.

Los actores Paul Rudd y Evangeline Lilly anunciaron que la tercer película sobre los diminutos superhéroes insectos será la más épica de todas.

Marvel también mostró el cartel para la próxima película de Fantastic Four e indicó que Brie Larson (Captain Marvel), Kamala Khan/Ms. Marvel (Inman Vellani) y Monica Rambeau (Teyonah Harris), serán las protagonistas de The Marvels, para el 28 de julio de 2023, que mostró un corto de sus primeros avances.

Cameron muestra a Avatar 2

James Cameron convirtió el escenario de la D23 Expo en un sala de cine 3D, en la que se repartie ron gafas entre los asistentes para que pudieran ver 12 minutos de su próximo filme, Avatar: El camino del agua, que da continuidad a la cinta de 2009.

El también realizador de filmes como Aliens y Titanic, se comunicó vía satélite, para acompañar a parte de su reparto, Sigourney Weaver, Zoe Saldana, Sam Worthington y Stephen Lang. El filme llegará a cines el próximo 14 de diciembre.