Mexicano compromete su vida por película de animación

El realizador mexicano Benito Fernández está prácticamente con su vida hipotecada luego de que con su nueva película de animación y ante la falta de apoyos federales, tuvo que gastarse todo su dinero con el fin de cumplir su sueño.

La película titulada "Uma & Haggen" ha recorrido hasta ahora festivales internacionales como Guanajuato y Chiapas, pero no logra encontrar salida para esta historia.

Se trata de un filme hecho a la vieja usanza, con 24 dibujos hechos a mano para animar un segundo; muestra pirámides prehispánicas de 200 pisos, pero con tecnología de punta; grandes reptiles usados como bestias de combate y toma como base las culturas maya y vikinga.

La historia inicia cuando de un lado del mar de un mundo ficticio muere el emperador y su hija de 11 años Uma se queda sola, comienzan temblores y la única manera que se mejore todo es que la sacrifiquen cuando cumpla 12.

Entonces la niña sale huyendo y en la playa encuentra un naufragio y el único sobreviviente es un niño de ocho años, con la piel blanca, ojos azules y rubio.

“Se aplicó a Fidecine tres veces y las tres nos rechazaron, diciendo que tenía inexactitudes históricas y pues claro, es ciencia ficción”, comenta Fernández.

Lee también: Demian Bichir dice que la nueva cinta de Angelina Jolie es "hermosa y cruda"

“Pero no podía no hacerla y puse de mi dinero junto con un socio, ahora la cosa es que no hay salida, está hipotecada mi vida, donde se ha presentado a todos les ha gustado por ser una película bien hecha. Al final, por ser mi dinero, era poner lo mejor de mí”, recuerda.

Con un costo de tres millones de dólares (unos 20 millones de pesos) el filme tardó una década en acabarse por los procesos utilizados y debido a que todo el dinero salió de los bolsillos particulares.

Fernández estrenó en 2010 "Brijes 3D", con recursos privados, tras lo cual comenzó con "Uma & Haggen".

“La gente invirtió el 50% de su trabajo en la película, comencé en 2010 a hacerla; es una película que habla de que debemos estar unidos siempre para lograr cosas”, subraya el director.

Ayer Guillermo del Toro, durante la presentación de un libro sobre "Pinocho", reiteró la importancia de apoyar a la animación mexicana.

“En México es vital porque en el cine mexicano hay una simbiosis con el Estado y este (la animación) es un cine que puede ser más libre, más contestatario, impulsado por gente que necesita recursos”, apuntó el ganador del Oscar por La forma del agua.



rad