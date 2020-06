Mes del Orgullo: Danna Paola lanza canción dedicada a comunidad LGBT

Danna Paola se unió al festejo por el Día Internacional del Orgullo Gay y para ello decidió lanzar un nuevo sencillo dedicado a la comunidad LGBT+.

"TQ Y YA" es el título de la nueva canción donde la cantante aparece posando con los colores de la bandera gay y en la letra envía un mensaje de inclusión.

"No tengan miedo a cantar sobre la diversidad. Todavía vivimos en un mundo donde la gente tiene miedo de decir lo que siente y si puedo ayudar con mi música, lo hago con mucho amor", dijo en un live previo al estreno del video.

Según la cantante, en su nuevo álbum, para el que aún no tiene nombre definido, incluye dos canciones dirigidas a la comunidad: "Sodio" y "TQ Y YA".

"Estoy preparando y he compuesto muchas canciones durante esta cuarentena y e hace muy feliz poderles compartir que tendrán álbum nuevo. Estoy decidiendo ciertos nombres y más por la situación sentimental del último año que es muy intensa", afirmó.

De la letra de la canción, Danna resaltó la frase "Amor es amor y que nadie se meta". Aseguró que ese es el mensaje que desea enviar a todos sus seguidores, sean o no LGBT.

"Es una frase muy potente de mi canción y es que yo voy con esa bandera igual, porque a mí no me importa lo que diga la gente sobre mí, como a ustedes no debería importarles lo que digan o que van a pensar los demás sobre tu sexualidad o de quién te enamoras".

Minutos antes del estreno del video musical, 60 mil personas ya estaban expectantes y en los primeros 15 minutos alcanzó más de 100 mil visitas y siete mil comentarios.

"Que nadie les diga que tienen que hacer y festejen al amor a tope. Feliz mes del orgullo, cuidense mucho y gracias por hacerme parte y que nadie te impida demostrar tus sentimientos porque eres una estrella".

"Seamos más tolerantes, promovamos el amor, la diversidad y el respeto este mes y no solamente hoy sino siempre", finalizó.

