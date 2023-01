Merlina: no podrás creer cómo lucía Jenna Ortega en su niñez

Jenna Ortega es la joven actriz del momento y es gracias a su interpretación en la serie “Merlina” de Netflix. La producción de la plataforma de la “N” roja permanece en el ranking de lo más visto a nivel mundial, luego de su estreno el pasado noviembre.

Leer más: Así fue como Tim Burton descubrió a Jenna Ortega, protagonista de "Merlina"

Lo que no muchos saben es que Jenna tiene bastante experiencia en televisión a pesar de su corta edad. Los padres de la actriz tienen origen mexicano y puertorriqueño, pero es nacida en Coachella, California. La artista comenzó su carrera en 2012 y tenía solo 10 años de edad cuando interpretó a una niña en la serie “Rob”.

Leer más: ¿"Merlina" sobre hielo? Patinadora profesional recrea el icónico baile de la serie

Los cambios físicos son notables en la joven histriónica, pero no ha cambiado sus hermosos rasgos faciales desde la niñez. En “Rob”, la comedia estadounidense protagonizada por Eugenio Derbez y Rob Schneider, Ortega hizo su aparición en el episodio “The Baby Bug”. Pero también ha formado parte de los elencos de “Rake”, “CSI: NY” y “Jane de Virgin”.



One of my biggest inspirations... she's as sweet as she is talented #theOG #Imlowkeycrying @selenagomez pic.twitter.com/4W1liaIwAQ

— Jenna Ortega (@jennaortega) June 9, 2017