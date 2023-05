Memo del Bosque se solidariza con "El burro" Van Rankin tras despido de Televisa: "si ya sabes cómo son"

Jorge “El burro” Van Rankin ha recibido apoyo de colegas luego de anunciar que queda fuera del programa "Miembros al aire", el cual fundó hace 13 años, y que de acuerdo a su versión, lo despidieron si decirle el motivo, en pleno pasillo de Televisa y sin que "los jefes" se enteraran.

Entre los que han mostrado públicamente su apoyo a Van Rankin, está el productor Memo del Bosque, quien además dice, vivió lo mismo en su momento; a través de un video, "El burro" contó que sin explicaciones le dieron las gracias.

"La forma en la que hicieron las cosas se me hace un poquito desagradable, pero pues me corrieron, me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación, después de 14 años", expresó contrariado en un video que compartió en sus redes.

Aunque prometió subir otro video explicando más detalles, hasta el momento no lo ha hecho, y quien sí habló al respecto fue el productor Lalo Suárez, quien explicó que la despedida fue en buenos términos, que hasta abrazo hubo al final y que simplemente a él le dijeron que tenía que haber cambios.

"Me pidió la empresa que hubiera cambios en Miembros al Aire y así se hicieron, nada más, como se han hecho siempre, ¿no?, no pasa nada", expresó.

Sobre lo dicho por "El burro" sobre que el despido fue en pleno "pasillo de Televisa San Ángel", el productor dijo que en efecto fue ahí porque no había un lugar más privado que ese.

Memo del Bosque dice que también Televisa lo corrió

El productor Memo del Bosque externó su apoyo a Jorge “El burro” Van Rankin tras su despido de "Miembros al aire", a través de Instagram le dedicó un mensaje en el que compartió que a él también lo corrieron cuando estaba en Telehit.

“Ánimo burro, si ya sabes cómo son en Televisa Networks, que toman decisiones viscerales con base en intereses personales; ya te contaré mi caso”, se lee.

En redes sociales, Jorge “El burro” Van Rankin recibió solidaridad de su amigo Memo del Bosque.

Ante el alboroto que causó entre algunos cibernautas, Del Bosque prometió contar pronto su experiencia personal con esa empresa.

"Para los que me han preguntado sobre esta foto y el mensaje escrito, claro que pronto les contaré cómo fue que me quitaron Telehit, algo ya del pasado pero que vale la pena contarlo".