Memo del Bosque se despidió de sus amigos más cercanos como el productor Gerardo Quiroz, con quien tuvo una amistad de más de 30 años; Memo, como era llamado en la industria del entretenimiento, falleció ayer a los 64 años tras luchar contra el cáncer.

Del Bosque estuvo en comunicación con varios de sus amigos más allegados, entre ellos Quiroz, quien recuerda al productor como un esposo y padre de familia ejemplar, así como un leal amigo y todo un creativo.

Quiroz reconoció en entrevista con "De primera mano", que la última vez que vio a Memo, éste se encontraba ya muy cansado tras luchar durante ocho años contra el cáncer; antes de que se trasladara a Texas para someterse a una nuevo tratamiento, Gerardo lo vio en México, donde estaba en terapia intensiva.

Hace unos días, a través de un mensaje de audio, Memo le contó a Gerardo que daría la batalla nuevamente; en 2007 fue diagnosticado linfoma de Hodgkin, y en 2019 se sometió a un trasplante de médula ósea.

Sin embargo, en 2025 tuvo una fuerte recaída de la que no pudo salir bien librado.

Memo del Bosque enfrenta nuevo problema de salud en 2025.

Memo del Bosque se despidió de sus amigos

Gerardo Quiroz compartió que en diciembre de 2024 se reunieron con Memo sus mejores amigos, jugaron el "último póker del año", y en aquella reunión se sorprendieron porque el productor de "El Calabozo" y creador del canal Telehit, les escribió una carta de despedida.

Para Quiroz fue un momento muy complicado, en la carta, Memo les agradecía por los buenos momentos compartidos, les recordó que no se olvidaran del amor de la familia, mencionó que entre las vivencias compartidas se dieron trabajo e hicieron negocios juntos.

"Que nos iba a extrañar y que había sido un viaje maravilloso; llegupe a mi casa muy afectado, pero mi mujer me dijo 'qué bonito detalle que se haya querido despedir', aún así todos seguimos orando", recordó.

Gerardo platicó que semanas antes de ese encuentro con Memo en diciembre, al productor le había dado 90 días de vida; él pidió ya no ser sometido a más quimios y apostó por otro tipo de tratamientos naturales y alternativos.

Quiroz reiteró que aunque Memo, quien llamaba "milagro del Pedregal" ,ya no está físicamente, queda su "legado de valentía, de fortaleza, amor, y solidaridad".

La muerte del productor Memo del Bosque, creador de "Black and White", fue dada a conocer a través de su cuenta de Instagram.

"Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida, el cáncer fue una batalla fuertísima con la que lucha con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastimé más", se lee en el inicio del comunicado.

