Melodrama se abre a nuevos rostros

Las telenovelas, género por excelencia de la tv abierta mexicana, ha ayudado a consolidar la carrera de actores como Angelique Boyer (quien ha aparecido en 13 historias entre 2004 y 2022) o Michelle Renaud, que en el mismo periodo suma 12.

Sin embargo para la nueva apuesta de Televisa, Mi secreto, la estafeta pasa de rostros reconocidos como el de ellas a otros que en la pantalla chica apenas buscan hacerse de un lugar como Macarena García y Diego Klein.

El productor ejecutivo Carlos Moreno Laguillo asegura que es una apuesta difícil, pues nada es seguro en la industria pero confía en que con esta decisión van a refrescar el canal Las Estrellas.



“Todo es un riesgo, pero hay que asumirlos, hacer una novela es uno de ellos, nunca sabes si va a ser un éxito o fracaso. Estamos atendiendo a un sector nuevo con estos jóvenes actores que ya tienen un público en diferentes plataformas, ya son conocidos y bastantes populares”, dice el productor en entrevista con EL UNIVERSAL.

La telenovela que se estrena hoy a las 16:30 por el canal de tv abierta tiene en los roles principales a Macarena, actriz de 21 años que ha aparecido en series como Control Z (Netflix), y Diego, quien ya ha hecho sus pininos en programas como Los ricos también lloran.

Si bien ya tienen una experiencia actoral detrás en otras ventanas, es su primera vez como protagonistas de un melodrama.

“Es mi primer protagónico en televisión abierta y eso requiere mucho trabajo, los horarios laborales son muy distintos, es como una mayor responsabilidad, pero también lo estoy disfrutando mucho”, explica Macarena.

“Algo que disfruto de este personaje es que tiene la posibilidad de visitar distintas atmósferas de la historia, juega tanto con los que están en el rancho, como con los que están en la hacienda”.

La historia comienza cuando en un accidente automovilístico Natalia (Isidora Vives) muere y Valeria (Macarena García) usurpa su personalidad, a raíz de ello pasará por diferentes vicisitudes para acomodarse en un nuevo mundo que no le pertenece.

Se adaptan a los tiempos

La telenovela es una versión libre de Cristina García y Martha Carrillo del melodrama original Ha llegado una intrusa, de Marisa Garrido, que se transmitió en 1974 con Jacqueline Andere y Joaquín Cordero como principales, y que en 1991 tuvo el remake Vida robada con los actores Erika Buenfil y Sergio Goyri.

Ahora se mostrará una versión más contemporánea a lo largo de 117 capítulos en los que también estarán actores consagrados como Karyme Lozano, Arturo Peniche, Luis Felipe Tovar, Vanessa Bauche, Luis Fernando Peña y Eric del Castillo, entre otros.

Las escritoras consideran que lo más arriesgado de poner a talento joven y nuevo al frente de una producción es que tal vez el actor o el personaje no convenzan al televidente, sin embargo, durante meses de trabajo con la psicología de los personajes están convencidas de que los dos (Macarena y Diego) tienen suficiente química entre sí. Como extra confían en que los cobijarán los actores con más tablas.



“Lo más importante siempre es que el personaje sea interpretado por alguien a quien le va, creo que esta historia está escrita para chavitas de veintitantos años y por eso se lleva de esa manera. En algún punto todos los actores que hoy vemos que tienen grandes trabajos como protagonistas y que estamos viendo en las novelas empezaron igual. Siempre hay que darle oportunidad a los nuevos talentos”, explica Carrillo.

“Pudimos haber puesto a una actriz que tuviera mayor trayectoria, que tuviera 15 años arriba del personaje pero iban a decir: ‘se ve más grande’”, agrega.

La historia original tiene casi 50 años, tiempo en el que el mundo ha cambiado en distintos aspectos, por ejemplo, el aspecto tecnológico, por lo que para la producción fue complicado hacer esta adaptación.

Cristina García señala que, por ejemplo, se respetó la espina dorsal de la trama original pero todo lo demás fue cambiado, únicamente manteniendo que una mujer suplanta a su amiga a quien cree muerta e inesperadamente se enamora.

“La tecnología fue el mayor reto que tuvimos Martha y yo, porque hace 50 años que se hizo esa telenovela no había Internet, no había celulares, no había miles de cosas que hoy existen y que no puedes hacer a un lado. Antes era muy fácil suplantar la identidad de otra persona, pero ahora con las huellas digitales, con la leída del iris, todas esas cosas se complica creer en la suplantación”, opina Cristina.

En ese adaptarse a los tiempos, habrá un cambio en el comportamiento de los hombres y mujeres entre sí, detalla Carrillo.

“Hace cinco décadas las historias románticas estaban basadas únicamente en el machismo y en los celos de los protagonistas, entonces si la mujer salía, el galán le hacía unos celos terribles, le hacía drama, en ese momento funcionaba, hoy es diferente”.

EL DATO



Jaqueline Andere y Joaquín Cordero protagonizaron la versión original Ha llegado una intrusa (1974).



En 1983, SBT produjo Vida robada, versión brasileña que fue adaptada por Raymundo Lopez.



Vida robada (1991) fue una nueva versión de Televisa, esta vez con Sergio Goyri y Erika Buenfil.

117 episodios tendrá la historia; el último de ellos con una duración de dos horas y media.

