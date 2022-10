Melenie Carmona presume su disfraz de Halloween y la confunden con su mamá Alicia Villareal

El enorme parecido de Melenie Carmona y su madre, la cantante Alicia Villareal no deja de sorprender a sus seguidores en redes sociales, quienes asegura que al ver las fotos de a la joven de 23 años disfrazada para Halloween, pensaron que se trataba la vocalista de Límite.

Piel blanca y ojos claros son rasgos que comparte madre e hija, quien en esta ocasión presumió su disfraz de Halloween de Morticia Addams.

"Juré que era tú mamá". "Pensé era Alicia está igualita". "Eso no se vale pense que eras Alicia con cabello negro". "Qué linda idéntica a su madre, como dos gotas de agua", se lee entre los comentarios.

Una larga cabellera negra y labios pintados de color rojo complementan el look de Melenie que le ha valido varios "me gusta" en Instagram.

Melenie, quien también es cantante, posó con su novio, el futbolista Brayan Hernández, a quien le dedicó un lindo mensaje:

"Cuando estamos juntos cariño, todas las noches son Halloween".

La pareja suele intercambiar mensajes románticos, como en el pasado cumpleaños de Melenie.

"Hoy en tu cumpleaños me gustaría agradecer. Que nuestros caminos se cruzaron, agradezco que Dios me mando no solo a mi novia, me mandó a mi mejor amiga, mi confidente. Antes de amarte mucho, admiro la mujer que eres, admiro tu corazón enorme, admiro la mujer fuerte que eres, y sobre todo admiro que me aguantas. Espero que sean muchos años más juntos, llenos de risas. TE AMO MUCHO PEKI".





