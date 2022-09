Por más de 25 años, Mel C, exintegrante del popular grupo Spice Girls, mantuvo en secreto uno de los momentos más dolorosos de su vida y que la marcaron para siempre, el abuso sexual del que fue víctima antes de su primera presentación como artista.

De acuerdo con una entrevista que ofreció al podcast de la periodista inglesa, Elizabeth Day titulado “How to Fail”, la Spice deportista reveló que los hechos ocurrieron en 1997, la noche anterior a su primer show largo, en Estambul. Mel recordó que habían estado ensayando por semanas y para estar al cien en un día que iba a ser tan importante decidió contratar a un masajista.

“Estábamos la víspera del primerísimo concierto de las Spice Girls, por lo que me di el capricho de contratar un masaje en el hotel”, dijo. Aunque no ahondó en detalles, Mel relató que el hombre se propasó con ella, pero en ese momento no sólo no entendió lo que había pasado; sino que decidió bloquearlo: “Lo que me pasó... prácticamente lo enterré de inmediato, porque había otras cosas en las que centrarse. No quería que aquello supusiera una escándalo y tampoco tenía tiempo para lidiar con ello”, agregó.



La cantante guardó este difícil momento de su vida por más de 25 años. Foto: Instagram

Pero guardar algo así, por tanto tiempo, resultó contraproducente para la cantante, pues ahora que se encontraba escribiendo su libro de memorias, “Who I Am” su subconsciente le hizo una mala jugada y trajo ese recuerdo a su vida: “Volvió a mí como un sueño, desperté y estaba en mi cabeza. Fue como: ‘Dios mío, ni siquiera había pensado plasmar eso en el libro’. Entonces, por supuesto, tuve que pensar, '¿Quiero revelar esto?' Pensé que, en realidad, es muy importante para mí decirlo y afrontarlo por fin y procesarlo".

Enfrentarse a esta situación la hizo sentir muy vulnerable, a pesar de que ella misma lo calificó como “una versión leve de una agresión sexual”, por ello decidió hablar abiertamente del tema para poder ayudar a otros que han vivido algo similar y que tampoco han sabido cómo enfrentarlo: "Cosas terribles suceden todo el tiempo y estoy segura de que muchos hombre sy mujeres entierran estos episodios; pero me sentí violada, me sentí avergonzada y luego me sentí insegura. Estaba en un entorno en el que supuestamente tenía la confianza, pero no fue así. Por ello quise hablar de esto, porque me ha afectado", concluyó.

