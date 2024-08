"Me porté bien en París 2024": Ricardo Margaleff

Ricardo Margaleff, representante de Televisa en París, quien fuera el encargado de llevar la comedia de los Juegos Olímpicos, que hoy culminan, considera que el humor debe adaptarse para ser universal y no ofender, pues aunque a veces limite las opciones, es crucial para conectar con una audiencia diversa.

“Me porté bien, no quise tener broncas como algunos compañeros porque lo único que provocaría sería que me quitaran la acreditación”, indica desde Francia en entrevista.

El humorista enfrentó el reto de ocupar este puesto que, en ediciones anteriores, han desempeñado íconos del humor en México como el Güiri Güiri, Adrián Uribe, Adal Ramones, Omar Chaparro y Eugenio Derbez, entre otros; incluso señaló que algunos de ellos le dieron la “patadita” de la buena suerte.

El idioma no fue un problema para llevar algunos de sus personajes al programa La jugada como Plutarco López de Una familia de 10, quien mostró, muy a su estilo, lugares emblemáticos de la “Ciudad de la luz”.

Al igual que el mimo Marcel Marcelo, quien llegó a la universidad imaginaria de la Pantomima; también trajo a un diseñador de moda, quien criticó los uniformes de los atletas, acompañado de un sommelier, pues el vino es un elemento muy importante en los franceses.

“La gente es amable, pero la ciudad está bastante complicada porque es un evento deportivo que si bien es cierto se realizó en diferentes partes del país, París es como la sede central de donde está sucediendo absolutamente todo, la Torre Eiffel se ve espectacularmente iluminada”, dice.

El actor cuenta que su equipo de trabajo llevó una bandera de México todo el tiempo, lo cual hizo más efectiva su labor.

“Yo no hablo perfecto francés, hablo bien inglés y así me ha tocado la oportunidad de entrevistar a gente de todos lados, desde Senegal, EU, de Irán, Israel, lugares que los he presentado a través de cápsulas, haciendo comedia con ellos”.