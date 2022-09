"Me hubiera encuerado antes”: Diego Luna presenta "Andor", la nueva serie del universo de Star Wars

“¿Te cae que hacer y tú mamá también me trajo hasta aquí?”, se pregunta Diego Luna, “no me lo hubiera imaginado, si no me hubiera encuerado antes”, dice entre risas y la complicidad de decenas de mexicanos que asistieron a la presentación de su nueva serie “Andor”, la cual realizó en la Ciudad de México.

El actor recordó que fue su participación en la cinta mexicana de Alfonso Cuarón la que lo puso en el ojo del director británico Gareth Edwards, quien desde entonces se interesó en él para darle un papel en el universo de Star Wars, al que finalmente ingresó en 2016 con “Rogue One: una historia de Star Wars”, interpretando a Cassian Andor.

Ahora será el protagonista de una serie dedicada a ese personaje y su historia. Se trata de un espía miembro de los rebeldes que van en contra de la opresión del implacable imperio. La cronología de su formación en la rebelión está llena de misiones y espionajes que Andor sigue conquistando en favor de la Galaxia.

“Me siento muy orgulloso (de protagonizar esta cinta), yo le echo la culpa a Rogue One, esa película se atrevió a ser distinta, a buscar otro tono, a despegarse de lo que se venía haciendo en la saga y fueron muy audaces y arriesgados en castear, a mí por ejemplo, nadie hubiera pensado cuando llegué a la primera junta que yo podía estar ahí, creí que era una broma, pero sí pasó y fue porque el director me dijo ‘yo vi ‘Y tú mamá también’”, contó Luna en una sesión de preguntas y respuestas que tuvo con sus fans después de que vieran los tres primeros capítulos de la serie.

El actor confesó que, aunque muchas veces fue obligado por la industria a creer que las buenas oportunidades estaban en el extranjero, él se siente orgulloso de haber crecido en proyectos nacionales que ahora le abren las puertas.

“Mucho tiempo me dijeron vete a Estados Unidos, tienes que estar allá, vete a hacer casting y de repente lo que realmente me hizo viajar con mi trabajo fue películas aquí, un trabajo que tenía que ver con mi contexto, con mi comunidad, con la gente con la que crecí. Esto quiere decir que la mejor oportunidad es la que tú te puedes abrir y la historia que tienes que contar, no tienes porque emular la carrera de nadie y de repente si estás haciendo lo correcto esta industria voltea a verte”, señaló el también empresario.

En esta serie de 10 capítulos, que se estrena el 21 de septiembre por Disney+, Diego también fungió como productor, por lo que aprovechó para señalar que las diferencias a nivel técnico no son tan grandes como se cree y animó a otros creadores a confiar en sí mismos y en el contenido propio que se genera en sus lugares de origen.

“Es increíble darte cuenta que a pesar de que llegas a este monstruo donde todo va a tener que ver con la grandilocuencia de la producción, en el fondo cuando te sientas en una mesa a discutir una idea se parece al buen trabajo que se hace aquí (en México); la herramienta más importante de lo que hacemos es la que uno tiene dentro: el compromiso, la honestidad y la pasión que le pones a tu trabajo y darme cuenta de eso me hace sentir muy seguro de mi mismo porque entonces es mucho lo que podemos hacer tanto aquí como fuera de este país”.



