Mayra Rojas piensa en escribir un libro de Lorena Rojas sobre el cáncer

Mayra Rojas no descarta la posibilidad de escribir un libro sobre el proceso de cáncer de mamá que vivió su hermana, Lorena Rojas, quien falleció en 2015. La actriz asegura que ha sido motivada para escribir un documental, pero le parece más oportuno hacer un escrito desde su perspectiva y acompañamiento. “Detrás del cáncer de mi hermana hay una familia, hay una hermana, una madre, una hija, hay muchísimas cosas por las que las mujeres atravesamos y no hablo como si yo lo hubiera vivido, porque sería incapaz, pero soy familia y la familia es fundamental en la sanación de cualquier ser humano enfermo y los que menos somos atendidos emocionalmente somos la familia, a veces no sabemos qué decir o que hacer y a veces tenemos las palabras menos apropiadas para dirigirnos a la persona que se siente mal”, dijo Rojas.

Juan Soler no quiere hablar ni de futbol

A Juan Soler ya no le gusta que le pregunten de nada. El actor argentino asistió a un evento deportivo donde pasó por la alfombra roja junto a otros famosos, pero contrario a los demás, él se notó incómodo al ser cuestionado primero sobre el duelo de México (el país donde trabaja) y Argentina (su natal) en el mundial de fútbol. “No tengo ningún conflicto, ni sufrí, le voy a Argentina definitivamente, soy argentino”, respondió tajantemente. Mientras que al tocar el tema sobre su divorcio oficial con Maky dijo que no le generaba ningún cambio. “Hace cinco años que soy libre, cinco años que estoy separado de Maky, recién ahora se hizo el divorcio, quién sabe por qué no se había firmado, pero todo muy bien, yo tuve relaciones y Maky tuvo sus relaciones entonces, lo normal”, expresó el actor, quien acaba de confesar que comenzó una relación con Paulina Mercado.



Los magos Joy y Moy hacen su agosto en diciembre

La temporada más fuerte de trabajo que tienen los magos Joe y Moy es diciembre, ya que precisamente es la época en el que se empiezan a realizar eventos de fin de año y sus shows privados son muy solicitados. Esto ha provocado que lleguen muy desvelados a sus espectáculos dominicales en la Ciudad de México. “Es muy cansado, pero parte del trabajo, aquí lo dejamos todo, generalmente nos vemos mejor, se hizo lo que se pudo, la verdad muy contentos de estar aquí”, comentaron después de dar su función.

