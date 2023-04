Maya Nazor reconoce que sus dientes la hacían sentir insegura: "Me decían dientes de conejo"

Maya Nazor está muy feliz de su faceta como mamá de Luka, el hijo que tiene con el rapero Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, con quien se separó poco tiempo después del nacimiento de su hijo, y aunque la expareja no ha revelado el motivo del truene, ambos aseguran que como padres de Luka seguirán juntos y que hay una relación cordial entre ellos.

Maya, quien comenzó desde muy joven a hacer contenido para sus redes sociales, actualmente ha pausado un poco eso porque está enfocada en su hijo, sin embargo, en una charla con el Dr. Raúl Pérez, publicada en Youtube, reveló que la buscan las marcas para que modele, y contó que sus dientes le causaron inseguridad en algún momento de su vida.

Maya Nazor no sonreía con los dientes

La youtuber confesó que se sintió insegura por sus dientes, pero no porque éstos estuvieran grandes, sino porque estaban chuecos, contó que en redes le hacían burla y le decían que tenía dientes de conejo.

“Mis dientes de arriba me causaban conflicto, mi tamaño jamás me ha molestado, incluso cuando me ponían ‘dientes de conejo’, yo hasta me siento más orgullosa y digo sí, sí, sí, porque yo amo los dientes de conejo, yo quiero ser una conejita, no lo veo ofensivo”, dijo.

Lo que no le gustaban de sus dientes era que estaban chuecos, así que cuando en redes le criticaban eso, no se enojaba porque sabía que era verdad.

“De mis dientes chuecos, yo tenía dientes chuecos, yo sé que están chuecos y pues nimodo, me comentaban ‘que tus dientes chuecos’, y pues sí”, recordó.

La youtuber recibió burlas por su aspecto, pero asegura que no le afectó. Foto: Instagram nazormaya.

Aunque Maya aparece muy segura en las fotos que comparte en sus redes, dijo que buscaba la pose que más le favoreciera antes de arreglarse los dientes.

“Más mi diente este de arriba me causaba como mucho conflicto porque de un ángulo me veía más bonita, y del otro pues el diente chueco, entonces ay, el tratar de disimularlo; a veces trataba de no sonreír con los dientes”.

Actualmente Maya se siente feliz y segura con su sonrisa tras someterse a un tratamiento en el que le pulieron los dientes, aunque asegura que se ve igual, pues desde chiquita fue dientona, y se comparó con los personajes llamados Quién que aparecen en la película "El Grinch".

“Desde chiquita mis dientes de arriba se ven, me parezco a Quién, de la película Grinch; siempre fui muy dientona pero el tamaño de mis dientes nunca me molestó sino más que nada que estuvieran chuecos, y ahorita estoy fascinada con la sonrisa, ahora sí ya no me va a dar pena tener la boca abierta”, afirmó.

rad