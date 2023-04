Maya Nazor demuestra que es la reina de los looks total black

Una de las influencers más exitosas y bellas de nuestro país es la joven Maya Nazor. La oriunda de Cuernavaca comenzó a subir videos en YouTube en el 2016 y hoy ya se posiciona como una de las creadoras de contenido más exitosas de Latinoamérica.

La ex pareja de Santa Fe Klan es muy activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, plataforma donde comparte a diario su rutina, sus looks y algunas de sus actividades favoritas.

En varias ocasiones Maya Nazor ha subido fotos de sus looks total black, un estilo de vestimenta que nunca pasa de moda. Por ejemplo, en una ocasión la joven lució un vestido estilo cut out en color negro con detalles en plateado. Dicha publicación cosechó más de 170 mil me gusta, entre los que se encontraba el like de Niurka.

Maya Nazor. Fuente: Instagram @nazormaya

En otra oportunidad Maya Nazor compartió un look total black compuesto por un enterito o monito, el cual combinó con unas sandalias en color negro y una bolsa de manija corta, también en color negro. Dicho enterito es de la marca Skin by Erika Vega. Aquella vez, su posteo cosechó más de 168 mil me gusta.

Maya Nazor. Fuente: Instagram @nazormaya

Como tercer look total black, la ex pareja de Santa Fe Klan eligió un simple y clásico vestido en color negro, strapless, el cual combinó con una bolsa de mano y anteojos de sol. En aquella ocasión consiguió más de 700 mil likes, un número muy elevado.

Maya Nazor. Fuente: Instagram @nazormaya

¿Maya Nazor quiere volver con Santa Fe Klan?

Lo que la mayoría de los fans de Maya Nazor vienen notando en las redes de la joven es que recientemente publicó un video en su cuenta de TikTok, en el cual se escucha de fondo la canción “Vida Gangster” de Lauty Gram.

La letra de dicha canción dice: “Me pongo los guantes, y entro pa tu casa mami para robarte (pra pra), soñando con vida ganster y tambien puedo ser tu amanteeeee”. Los seguidores de Nazor aseguran que se trata de una indirecta para Santa Fe Klan, ya que la joven le estaría diciendo que pueden recuperar su relación.