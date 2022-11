Mau y Ricky mantienen fe en equipo argentino

En el marco del Mundial Qatar 2022, el sábado se vivirá el encuentro entre México y Argentina, dos naciones que el dueto venezolano Mau y Ricky quieren y respetan, pero hay un favorito para ellos sin dudar.

“Nuestro corazón es de equipo argentino desde que eramos niños; si bien somos más venezolanos que la arepa, cuando juega la selección argentina hasta con Venezuela tenemos mucha dificultad, porque somos seguidores de la albiceleste, por eso me gustaría ver que Messi se lleve la copa”, dijo Ricky emocionado.

Aunque el dúo vendrá a la Ciudad de México el 1 de diciembre, para presentarse en el cierre del Tenis Fest GNP, que se llevará a cabo en la Plaza de Toros “La México”, en lo que podría ser la última presentación de Rafael Nadal como jugador profesional, ellos se declaran totalmente amantes del futbol.

“Ahorita estamos obviamente obsesionados con todo lo del mundial, aunque no le haya ido tan bien a la selección argentina en su primer partido, estamos esperanzados que van a ganar todo, si no me gustaría que la copa quedara en algún país latinoamericano.

Los hermanos hicieron balance de 2022, y lo definieron como un año espectacular.