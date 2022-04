Matías Gruener quiere que lo reconozcan no sólo como "hijo de Susana Zabaleta"

"Espero me empiecen a conocer más por mi nombre", expresó Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta

El actor y cantante Matías Gruener de 16 años de edad, aseguró que el protagónico en el cual ha estado trabajando le permitirá comenzar a ser reconocido por sus propios méritos, y desligarse cada vez más del nombre de su madre Susana Zabaleta.

"No está mal, es normal pero creo que sí estaría padre en algún momento, que espero llegue, me empiecen a conocer más por mi nombre, mi trabajo y mi talento", expresó.

Su protagónico será en la serie “Marea Alta” que se transmitirá en la nueva plataforma de Univisión “Vix'', y en la cual compartirá los reflectores con su madre.

"Increíble poder compartir el set con mi mamá, divertirnos, reírnos, la verdad ella está muy contenta de lo que estoy logrando", aseguró Matías.

El rodaje de la serie se ha realizado en el norte del país, específicamente en Tijuana y Ensenada, ciudades del estado de Baja California, lugar que por la lejanía significó un gran reto para Matías, pero aseguró que la relación con el elenco le ayudó para adaptarse a la experiencia.

"No ha sido nada fácil, dejar mi casa, mis amigos, mi familia, mi escuela, e irme a un lugar que no conozco, al que nunca había ido…Estar con otros chavos que tienen el mismo sueño que yo con un gran talento es divertido aprender de ellos, sin ellos no pude haber aguantado tanto tiempo fuera de casa", acotó el joven actor.

Matías además de compartir el rodaje junto a Susana, será el protagónico junto a 4 jóvenes más, para retratar una historia que como asegura el actor tratará temas muy duros y actuales, lo calificó cómo “un thriller de chavos”.

Actualmente la filmación del primer bloque de la serie finalizó, por ello Matías se encuentra descansando y disfrutando de su familia en su casa de la Ciudad de México. El primer bloque consta de 4 capítulos, y tendrá que regresar al norte del país para filmar los siguientes tres bloques y así finalizar con el rodaje.

Su mayor sueño

“Creo que el cine es el siguiente paso en mi carrera” aseguró Matías, quien también se ha visto influenciado por su padre Daniel Gruener, personaje con experiencia en producción y dirección cinematográfica.

Matías sabe del reto que es poder llegar al cine nacional, sin embargo reconoce que cuando su nombre comience a sonar más en la industria del entretenimiento las puertas se irán abriendo, y por ello se encuentra enfocado en su protagónico de la serie "Marea Alta".

"Puede que sí sea complicado, pero ya una vez que tu nombre comienza a escucharse más, te abre muchas puertas, por eso estoy enfocado en la serie... después de la serie sería increíble llegar no solo al cine mexicano, sino llegar en un futuro a Hollywood”, expresó.

Los principal actriz que influenció su carrera artística fue su madre quien desde pequeño lo llevó a sus obras de teatro, pero junto a ella otros artistas lo han marcado y lo inspiran a seguir, tales como: Silvia Pinal, Fráncisco Rueda, Mariana Treviño, e incluso el protagonista del multipremiado filme “Dune”, Timothée Chalamet.

"Me gusta mucho Temoche Chalamet, ojalá pueda llegar en algún momento a lo que él hace", finalizó Matías.



