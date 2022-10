“MasterChef Celebrity”: Nadia regresa pero Talina se va

La exacadémica Nadia regresó a la competencia de “MasterChef Celebrity 2022” en la más reciente emisión, en el que las y los participantes vivieron uno de los momentos más emotivos de la competencia, en especial cuando Talina Fernández fue la eliminada de la noche.

El décimo episodio del reality de cocina se basó en platillos típicos del Día de Muertos; los concursantes con mandil negro cocinaron pan de muerto, el cual debía ser acompañado de relleno, sin embargo -en esta ocasión- la preparación de "la dama del buen decir" no convenció a los jueces.

Al revelar que ella había sido la expulsada respondió que esta decisión no le sorprendía: “Ya sabía, tomaron una buena decisión porque todos los que están en el programa, todos y cada uno de ellos es mejor que yo”, consideró Fernández.

La chef Betty le explicó que todos se sentían muy orgullosos y honrados de haber podido convivir todo ese tiempo con ella, pues aprendieron de su sentido del humor, su generosidad y, por supuesto, de lo buena conversadora que es.

“De tus vivencias, las de risa, pero también las de algunas lágrimas”, le señaló la experta gastronómica, quien le dio un abrazo antes de despedirla del foro..

“La dama del buen decir” mencionó lo siguiente: “

Yo vine aquí sin idea de cómo cocinar, conocer este par (a los chefs José Ramón Castillo y Pablo Albuerne) que son una cosita del carambas”.

Competidores de "MasterChef Celebrity" extrañarán a Talina

Alejandra Ávalos afirmó que Talina era la sabiduría y al mismo tiempo “el sentido del humor de todos nosotros en este programa”.

Fernández agregó que se iba con un gran cansancio y con amigos nuevos, quienes les dieron un abrazo y algunas palabras a su compañera, quien al principio del programa lloró al recordar a su hija Mariana Levy, quien falleció 2005.

“Yo no me voy triste, me voy con la sensación de que cumplí una misión más en mi vida, que Dios me los bendiga a todos. La competencia saca lo mejor del ser humano y también lo peor”, comentó Talina.

Lorena Herrera lloró al despedir a la eliminada, quien al oído le dijo “tú vas a ganar, te quiero y ahí estoy para ti”.

En el confesionario, Herrara mencionó: “Te amo con todo mi ser, sabes cómo disfruté todo estos días, verdaderamente me duele que te vayas tú”

El regreso de Nadia

La cantante Nadia López regresó “desde las tinieblas” y regresó a la competencia de cocina, para la sorpresa de todos los presentes.

Fue en el reto de salvación en donde aparecieron en la entrada Nadia, Macky González y Margarita “la Diosa de la cumbia”, quienes compitieron para ver quién se quedaba con el puesto en el reality.

Primero, las tres tuvieron un mini reto en el que debían de hacer el mayor número de buñuelos posibles, mismos que debían de tener buena forma y evitar que la masa estuviera cruda; la ganadora fue la exparticipante de “La Academia”.

Como premio, pudo elegir el color y los integrantes de su equipo; sus otras dos rivales lideraron los otros grupos de cocineros. Quienes ganaran este reto subirían al balcón con todo y la salvada y ella fue Nadia.

El platillo con el que regresó a la competencia fue de una receta de la bisabuela de Nadia, es un plato típico mexicano oaxaqueño, se llama amarillito de pollo, está hecho desde el caldo de pollo y se le incorporó la cerveza y también la flor del cempasúchil.

“¡Sí, estoy de vuelta, gracias!”, gritó Nadia son ocultar su emoción, mientras subía al balcón junto a Arturo López Gavito, Lorena Herrera y Carlos Eduardo Rico. Aunque su regreso no fue del agrado de todas y todos.

