"MasterChef Celebrity": Lo que debes saber rumbo a la final

La aventura gastronómica de “MasterChef Celebrity” en su segunda temporada en México ya está a punto de terminar el próximo domingo en donde se conocerá quién se llevará el premio de un millón de pesos y podrá alzar el trofeo.

Los cuatro finalistas son: Alejandra Ávalos, Lorena Herrera, Arturo López Gavito y Ricardo Peralta, quienes tendrán el beneficio de ser asesorados por un chef profesional para ayudarles a preparar su menú que presentarán en la siguiente emisión del programa.

La primer celebridad que ganó su pase para la final fue la actriz y cantante Lorena Herrera, quien ya ha participado en diversos realities shows y programas de concursos.

Algunos de ellos han sido: “El gran pastelero: bake off celebrity México”, “¿Quién es la máscara?”, “Big Brother VIP”, entre otros como “La más draga”, en el que fue conductora en su primera temporada.

“Desde que me llamaron en este proyecto yo me vi en la final. La verdad yo soy una persona muy previsora y como yo desde el inicio me vi en la final desde hace unos días ya he estado planeando el menú”, señaló Lorena quien tuvo la ayuda del chef Daniel Ovadía. Este último expresó: “seguro vamos a hacer cosas increíbles”.

El segundo finalista fue el mercadólogo y experto musical Arturo López Gavito, quien ha sido conocido por el público por ser uno de los jueves de varias temporadas de “La Academia”. Opinó que es un lujo que tuviera ayuda para el menú, algo que no esperó.

Ganó la asesoría del chef Jorge Dumont, quien admitió que Arturo fue una persona muy enfocada, “la madurez que ha tenido al cocinar y los platos que ha montado son mejores, la limpieza, tienes la vara muy alta, va a ser muy team”.

Los otros dos finalistas

Mientras que el tercer artista en llegar a la final fue el influencer, comediante y actor Ricardo Peralta, también conocido como “Pepe” por el canal de YouTube “Pepe y Teo”, quien otro acercamiento en los realities fue en “La más draga”, en donde no fue concursante, ni conductor, pero sí fue anfitrión del backstage, encargado de hacer mini retos.

“Se logró, estoy muy feliz y emocionada. Obviamente estoy muy nervioso, Lorena es una mujer increíblemente bueno en la cocina, Gavito es un hombre extremadamente metódico”, comentó Peralta, quien tuvo la ayuda del chef Edgar Nuñez.

La última en llegar al último capítulo fue la estrella Alejandra Ávalos, quien cuenta con una gran experiencia en la música y la televisión, que le ganó el lugar a Karla Sofía Gascón, la eliminada del programa 17.

Ávalos, quien llegó a participar en el “Big Brother VIP” fue asesorada por Natalia Delgado, quien es la chef principal y personal de la casa real de Suiza, quien señaló que “en la final vamos a ganar, muchas felicidades”.

La gran final de la edición 2022 del programa “MasterChef Celebrity” se transmitirá la noche de este domingo a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca Uno.



rad