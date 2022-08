Masterchef celebrity 2022. Estos son los ingredientes de cada famoso para ganar

Margarita “la diosa de la cumbia”, Marcello Lara, Alan Ibarra y Nadia están acostumbrados a los aplausos en los conciertos que ofrecen; Ernesto D'Alessio los recibe cada vez que termina una función de teatro.

Karla Sofía Gascón, Julio Camejo, Carmen Campuzano y Alejandra Ávalos suelen dar aplausos cada vez que se encuentran a un fan que los reconoce en la calle, al igual que Arturo López Gavito, quien acaba de concluir su participación en “La Academia”, un proyecto que contó con millones de televidentes no sólo de México, sino en Estados Unidos y Latinoamérica.

Pero ni con todos los miles de seguidores y likes en sus redes sociales podrán hacer nada cuando se pongan el delantal, lleguen a su estación de cocina y se enfrenten a los chefs Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuene en la nueva temporada de "MasterChef Celebrity", que arranca por Azteca.

La tercia coincide en que no se dejarán intimidar por la fama de los concursantes, ni por la presión que ejercen los grupos de seguidores de ellos. Lo que le pondrá sabor a esta temporada será sacarlos completamente de su zona de confort.

“El que tengas mil o dos millones de seguidores a mí me da exactamente igual porque yo vengo a juzgar un plato que hace un ser humano”, dice la chef Betty en entrevista con EL UNIVERSAL.

Entre los nuevos ingredientes, coinciden, habrá giros dramáticos, retos con un nivel alto de complejidad y se apostará más a la cocina internacional.

El concepto estético del show está inspirado en el Hollywood vintage por lo que los competidores se sentirán que están entrando a un escenario o a un universo como si fuera una filmación de cine, cada vez que entran a la cocina.

Para reunir a estas figuras, los productores ejecutivos Alfredo Ballesteros y Fercho Nolla entrevistaron a más de 80 celebridades de los cuales entraron 20; buscaron a gente que cocinara, que diera contenido e historias, que pudieran sacar su verdadera personalidad fuera de los reflectores, tornándose vulnerables.

“Los chefs están más rudos que nunca, a las celebridades les cuesta recibir comentarios porque al final del día están acostumbrados de que les digan lo bonito y aquí se toparon con pared”, dice Nolla.

Después de conducir la versión junior, Tatiana regresa a la versión celebrity sustituyendo a Rebecca de Alba. “Manejando un look totalmente glamoroso con vestidos de diseñadores importantes”.

El elenco se completa con Talina Fernández, Carlos Eduardo Rico, Francisco Gattorno, Lorena Herrera, Verónica del Castillo, Mauricio Mancera, Ricardo Peralta, Macky González, Alejandra Toussaint y Pedro Moreno. "MasterChef Celebrity" 2022 se transmite por Azteca Uno los domingos a las 20:00 horas.

Arturo López Gavito se perfecciona a fuego lento

El crítico Arturo López Gavito, cuyas más grandes pasiones son la música y la cocina, se preparó a fuego lento: visitó diferentes lugares de México para aprender diferentes técnicas de cocina.

“Fui a Puebla a conocer la técnica de los chiles en nogada, a Veracruz a aprender las preparaciones del pescado, en Tepoztlán aprendí las bases de los moles, vi tutoriales y recetas de libros que tenía en mi casa que pertenecían a mi familia”.



Foto: Carlos Mejía El Universal

Julio Camejo. El que trabajó como ayudante de cocina

Un mes antes de que empezaran las grabaciones el actor trabajó como ayudante de cocina en un restaurante para absorber todos los conocimientos como cortar un pollo o hacer una paella.

“Descubrí lo ignorante que era; antes yo no cocinaba absolutamente nada, lo básico, mi papá me había enseñado en la adolescencia lo que había en Cuba, a adobar, básicamente lo que había era limón o ajo, no había nada más allá para experimentar“.



Foto: Carlos Mejía El Universal

Nadia. Buena mezcla de raíces

La cantante aprendió de la cocina mexicana desde que era niña, en Oaxaca, siempre observaba a toda su familia y se involucraba; adquirió mayores conocimientos en la preparación de platillos durante la pandemia.

“El recuerdo más temprano que tuve en la cocina fue a ayudarle a mi abuelita Lulú a hacer las bolitas de masa para las tortillas, aprendí a voltearlas en el comal y aplanarlas”.



Foto: Carlos Mejía El Universal

Karla Sofía Gascón. La que se adapta

El punto débil de la actriz es el desconocimiento de muchos alimentos que se consumen en México, porque dice que los ha comido, pero no sabe sus nombres.

“Me dan asco muchas cosas, los bichos no los puedo comer, el queso no lo aguanto. Aprendí los platillos típicos de España gracias a mi madre, abuela y mi suegra también”.



Foto: Carlos Mejía El Universal

Carmen Campuzano llega muy saludable

La modelo está acostumbrada a llevar una alimentación baja en calorías; se considera una cocinera normal como cualquier persona.

“Me gusta comer muy sano, mi punto fuerte en la comida es preparar ensaladas y pollo”.



Foto: Carlos Mejía El Universal

Mauricio Mancera. El que va a aprender

El conductor se considera un inútil en la cocina, área que menos visita en su casa; con el show saldrá de su zona de confort y se compromete a dar el 150 por ciento; nunca he cocinado.

“Una vez a las dos de la mañana me quise hacer una quesadilla y al cortar el queso me rebané, fui al hospital, no me dieron puntadas, pero sí estuve en urgencias. La cocina y yo no somos los mejores amigos”.



Foto: Cortesía

Alejandra Ávalos, con pizca de confianza

A la actriz le hace ilusión venir y ver la posibilidad de demostrar sus dotes culinarios porque afirma que tiene sazón y experiencia en la gastronomía; le encanta cocinar.

“Sí tengo un buen sazón, desde hace mucho tiempo he estado practicando yo en casa, me encanta experimentar con nuevos sabores y técnicas, soy rápida, puedo hacer un gran papel”.



Foto: Cortesía

Ricardo Peralta. Pondrá azúcar al show

Desde niño “Pepe” veía programas de cocina que imitaba como si tuviera una cámara frente a él; se considera competente en los postres que a veces prepara en su canal de YouTube.

“Mi carta fuerte es mi sonrisa, mi carisma, quiero decir que mi sazón, pero puede que a veces no esté, mi punto débil son las cosas que nunca he probado como el hígado o la rana; a mi peor enemigo le prepararía una tarántula y le diría que es gourmet”.



Foto: Cortesía