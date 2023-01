Martin Ricca se confiesa preocupado por la salud mental de Daniela Luján

Hace algunas semanas, Daniela Luján soprendió a propios y extralos al revelar que padece depresión funcional y ansiedad, mismas que desarrolló por la obsesión de tratar ser feliz y que en algún momento de su vida la llevaron al grado de negociar su propia muerte.

Esta dura confesión fue hecha durante el programa de Youtube "Envinadas", en el que participa junto a Mariana Botas y Jessica Segura, a quienes también confesó se sintió en shock al descubrirse pensando en el hecho de no querer vivir: "Me empecé a sorprender con pensamientos súper oscuros. Me desperté un día y dije: ‘ya , todo a la chingada, ya me quiero morir’, esa idea ya la traía, pero lo que empecé a negociar conmigo misma es mi fecha de muerte”, dijo.

Aunque también aclaró que ya asiste a terapia y recibe la ayuda necesaria para superar este difícil momento de su vida, hay quienes no han podido evitar preocuparse por la actriz, entre ellos Martín Ricca, con quien mantuvo una especial amistad en la infancia.

En entrevista para el programa "Venga la alegría", el cantante lamentó que su amiga esté pasando por esta situación y le expresó su apoyo para que salga adelante lo más pronto posible: "Que pena que esté pasando por esto. Con Dani tengo una gran relación, la considero una gran amiga y compañera, pero sí es pena que le esté pasando esto. Yo espero, de todo corazón, que pueda superarlo lo más pronto posible", dijo.

Ricca sabe que, para algunos de los artistas no es fácil enfrentarse a la exposición constante y las críticas que suelen recibir; sin embargo, confía en que su amiga logrará superar este espisodio: "Esperemos que Dani pueda hacer esto porque es una persona muy bella y se merece estar bien, se merece estar plena. Creo que el mundo artístico y para los que nos exponemos a él, lleva un riesgo muy grande", agregó.

Asimismo, confesó que él también ha pasado por momentos de profunda tristeza a lo largo de su vida, pero que ha encontrado en su familia el motivo más grande para no dejarse vencer: "En mi caso, tuve un montón de momentos así por distintas raxzones, pero lo que voy a agradecer siempre es que jamás necesité demostrar nada a nadie", finalizó.

Martín y Daniela se conocieron durante las grabaciones de la telenovela "El diario de Daniela", en la decáda de los 90 y de inmediato crearon una gran conexión. Más tarde se reecontraron en "Cómplices al rescate", donde Daniela reemplazó a Belinda, y aunque siempre se dijo que entre los actores había algo más que una amistad, ellos mismos han aclarado que el cariño que se tienen en tan especial que se ven como hermanos.



