Martha Higareda será investigadora en ¿Quién es la máscara?

El dúo dinámico se vuelve a unir, es decir Martha Higareda y Omar Chaparro, ya que ambos formarán parte de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?; puesto que ella acaba de ser confirmada como el cuarto juez encargado de descubrir a la celebridad que se esconderá detrás de un elaborado disfraz.

La también productora se unirá a Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita, quienes ya han vivido la experiencia de recopilar pistas, cruzar información y sacar deducciones, para saber qué famoso se esconde detrás de cada personaje que suba al escenario. Higareda entra en el lugar de Galilea Montijo, que estuvo como juez en la edición pasada, así que esto le agrega emoción a esta quinta temporada, la cual se estrenará el 15 de octubre por las Estrellas.

Foto: Cortesía.

Una vez más ¿Quién es la máscara? Tendrá como anfitrión a Omar Chaparro, quien conducirá este programa al lado de la conductora y modelo Marisol González, quienes podrán el buen humor a la dinámica, la cual aseguró en un comunicado Televisa Univisión, tendrá nuevos giros, estrategias y elementos que dificultarán el conocer la identidad secreta de cada personaje.

La estrella de películas como "Amarte duele" (2002), "No manches Frida" (2016), "Fuga de reinas" (2023), por mencionar algunas, y que ha participado en producciones estadounidenses como "CSI Miami Temporada 10" (2011), "Hawaii Five-0 Temporada" (2013) o "Into the Dark: Culture shock" (2019), se ha vuelto a últimas fechas muy popular, por las historias que cuenta y suenan fantásticas, en el podcast "De todo un mucho", el cual realiza al lado de Yordi Rosado.

Martha Higareda

Además, está pasando por un momento personal importante, ya que su novio el empresario estadounidense Lewis Howes, le entregó el anillo durante una presentación que tuvo en Ohio, Estados Unidos, hincado y con la frase esperada ¿te quieres casar conmigo? A lo que Martha respondió con un “¡Sí!” llena de emoción, porque esto corona los dos años de relación que tienen.

