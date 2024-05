Martha Higareda ansiosa por convertirse en madre y casarse en México

Martha Higareda no puede esperar para darle un nuevo giro a su vida, pues la actriz reveló que está buscando convertirse en madre y que en unos meses estará caminando hacia el altar. Además, desea que su boda se celebre en México.

La protagonista de "No manches Frida" y el empresario Lewis Howes, quienes se comprometieron en septiembre de 2023, fueron captados durante su reciente visita a nuestro país.

La travesía de la pareja tiene como propósito encontrar el lugar ideal para sus votos matrimoniales, y la actriz se mostró sumamente emocionada al respecto: “Bien, muy bien, vamos a buscar lugares para casarnos; sí, sí (en México), no sabemos todavía (si será en San Miguel de Allende). La verdad (estoy) muy contenta”, dijo la protagonista de “Amar te duele” en un encuentro con la prensa.

Higareda también expresó el profundo cariño que siente por su prometido y aseguró que ambos están muy involucrados en los preparativos para cuando digan el “sí, acepto”. “Todas las cosas las estamos decidiendo juntos y más bien va a ser algo mucho más íntimo, entre nosotros”, dijo.

Aclaró que no están pensando en hacer una fiesta de “princesa”, ya que solo quieren que familiares y unos cuantos amigos sean testigos de su amor.

Respecto a su futuro en la maternidad, Higareda aseguró que ya están escribiéndole la carta a “la cigüeña” para cumplir su sueño junto a Howes: “Por supuesto, sí andamos en eso. (Queremos) dos o tres (hijos)”, afirmó la actriz.

La historia de amor entre Martha Higareda y Lewis Howes comenzó en 2022. Su relación inició en medio de rumores y controversias, ya que el escritor había terminado recientemente su relación con la conductora Yanet García antes de hacer público su noviazgo con la artista mexicana.

Lewis Howes, empresario oriundo de Ohio, Estados Unidos, le pidió matrimonio a Higareda en su ciudad natal, durante una presentación que él realizó.

Antes de incursionar en el mundo empresarial, Howes fue jugador de fútbol americano, llegando a formar parte de la Arena Football League con el objetivo de alcanzar la NFL.

Posteriormente, se adentró en el ámbito del marketing y las redes sociales, lo que le permitió adquirir la experiencia necesaria para fundar SportsNetworker, una consultora de marketing deportivo en redes sociales, y Sports Executives Association, un sitio web dirigido a empresarios del sector deportivo.

Howes es un autor destacado en EE.UU, conocido por sus libros "The School of Greatness" y "The Mask of Masculinity". Con estos títulos, inició su carrera como coach de vida y lanzó una serie de conferencias motivacionales para su audiencia.

Además, su éxito en el ámbito digital se refleja en su podcast "The School of Greatness", que se encuentra entre los mejores 100 en iTunes.

*Con información de Fernanda Ortiz.