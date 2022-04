Marta Guzmán y otras 6 famosas que han luchado contra el cáncer

El cáncer es una de las enfermedades que más muerte causa y según la Organización Panamericana de la Salud, el Continente americano es uno de los territorios que más lo padece.

De acuerdo con la OPS, en las mujeres los tipos de cáncer más frecuentes son, el de mama (25,2%), pulmón (8,5%), y colorrectal (8,2%).

El mundo del entretenimiento no es la excepción a la hora de enfrentar esta terrible enfermedad en la que lamentablemente algunas personalidades han perdido la batalla pero existen otras que aunque no la han librado continúa la lucha.

Durante 28 años de carrera en la televisión, Marta Guzmán ha destacado por su buen humor y profesionalismo en cada proyecto que emprende, así sea comentando notas de espectáculos o dando el clima, una actitud que la ha ayudado a llevar el proceso de lucha contra el cáncer de mama que hoy enfrenta.

La conocida como "La pasadita de la media" se mostró por primera vez sin cabello a causa de su padecimiento.

La conductora de televisión, que actualmente trabaja en Imagen padece esa enfermedad desde noviembre de 2021; en sus redes sociales compartió una reflexión sobre su estadod de salud y su aspecto que es un reflejo del estado de sanación por el que está pasando su cuerpo.

"No les había compartido ninguna foto así, no por pena sino porque todo es un proceso que hay que ir asimilando. Se que sólo es pelo y aunque no es lo más importante, es importante. Me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste. Decidí raparme cuando se me empezó a caer el pelo, mis hijos me pidieron ser ellos los que me pasarían la rasuradora eléctrica, querían saber qué se sentía y así lo hicimos, en equipo", compartió.

Finalmente alentó a las cibernautas a explorarse e ir al médico si notan algo raro, eso puede ser la diferencia.

"Tóquense y háganse sus mastografías y ultrasonidos cada año. Mi historia sería otra si no hubiera detectado el cáncer de mama a tiempo".

Angelina Jolie: En 2013 la actriz estadounidense se sometió a una mastectomía luego de que señaló que tras realizarse unos estudios de sangre se enteró que portaba el gen BRAC1, el cual contribuye a desencadenar cáncer de seno y ovarios.

Kylie Minogue: La cantante australiana atravesó por cancer de mama a los 36 años, motivo que la llevo a que ese mismo año se sometiera a tratamiento. Meses después Minogue dio a conocer que había superado la enfermedad.

Adamari López: La puertorriqueña fue diagnosticada con cáncer de mama en 2005 y enfrentó a la enfermedad por más de un año. Su tratamiento la llevó a someterse a una mastectomia. Fue en agosto de 2006 donde la actriz dio a conocer que había librado el cancer.

Bárbara Mori: la protagonista de “Rubí” a sus 29 años fue diagnosticada con cáncer de mama pero logró superarlo tras un año de estar en tratamiento. La actriz no tuvo que someterse a ninguna cirugía.

Olivia Newton John: La actriz australiana y protagonista de “Grease”, aún se encuentra en una batalla contra el cáncer de mama que le fue detectado en 2017 y que ya había padecido en 1992.

Shannen Doherty: La actriz de “Beverly Hills 9210” padece cáncer de mama desde 2015. Dos años después dio a conocer que su enfermedad se extendió a los ganglios linfáticos y está desahuciada.



rad