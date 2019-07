Mark Hamill recordó a Carrie Fisher con imagen inédita de "Star Wars"

Mark Hamill compartió una tierna imagen junto a la Princesa Leia en el rodaje de "Star Wars Episodio VI: El regreso del Jedi", una manera de demostrar que el actor no olvida a su compañera a tres años de su partida.

Ambos actores compartieron escena en la saga de Star Wars, por lo que la muerte de la Princesa Leia en diciembre de 2016, significó un duro golpe para el intérprete de Luke Skywalker, quien contó una divertida anécdota de sus personajes.

Todo empezó cuando un usuario de Twitter le preguntó a Mark Hamill por la fotografía en la que aparece con un kimono blanco junto a Carrie Fisher.

She LOVED I was willing to look ridiculous! I squeezed into her white #ESB snow jumpsuit & she paraded me around the studio-Didn't want to wear the robe but isolated in the desert she said"No one will see you!"This is the exact moment she saw a photographer on a long-angle lens https://t.co/6ObRsjxJwr

— Mark Hamill (@HamillHimself) 12 de julio de 2019