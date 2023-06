Marjorie de Sousa le da esperanzas a Julián Gil sobre volver a ver a su hijo Matías

Fue en octubre del 2020 cuando Marjorie de Sousa ganó la patria potestad de su hijo Matías, luego de tres años de problemas legales con su ex Julián Gil, ahora que la actriz formará parte de la telenovela “Golpe de suerte”, del productor Nicandro Díaz habló acerca de cómo ha sido criar a un hijo sin su papá.

Educar a su pequeño ella sola ha sido “una escuela muy dura, como muchas de nosotras, he tenido la suerte de tener a mi madre a un lado y de tener personas que jamás pensé que me apoyarían y estarían conmigo, ha sido un camino duro, pero de esos maestros aprendes y agradeces infinitamente”.

La artista venezolana no descarta recurrir a la adopción para tener otro hijo y al cuestionarle si le gustaría que más adelante Matías tuviera un acercamiento con su papá Julián, respondió lo siguiente:

“Mati está creciendo y lo que más me gusta de mi hijo es que es muy inteligente y un niño muy maduro, feliz y yo sé que el día de mañana pueden pasar muchas cosas, jamás digas no, que pase lo que tenga que pasar, pero desde la mejor manera, desde el amor, lo bonito, porque así he criado a mi hijo, no desde el odio, las peleas.

“Es muy inteligente, analítico, sabe la posición de cada persona y no le guarda rencor a nadie, identifica mucho las cosas y no me preocupa para nada porque sé que Matías es un niño feliz y dinámico”.

Al preguntarle cuándo será prudente que diga los detalles que no ha dicho de lo que pasó con Gil, comentó que las únicas personas que le interesa que la conozcan a ella tal como es, dijo que es su familia y en especial su hijo.

“Él (su hijo) lo sabe, el día de mañana nadie le puede decir nada porque le he demostrado estar ahí al 100 en todo momento, en los difíciles, en los buenos y se dan cuenta de absolutamente todo, no tengo que quedar bien con nadie. La vida poco a poco acomoda las cosas y todo sale a la luz”.

Marjorie indicó que ha recibido muchas historias de diferentes mujeres que se acercan con ella y la ven como un modelo a seguir.

“Lo más bonito es poder ser ejemplo para muchas de ellas y que no te señalan porque además no saben la historia al 100, toman tu historia como un ejemplo y ven que las de ellas no está tan lejos que la tuya.

“Yo tengo una hermosa familia, Dios me regaló una hermosa familia y él es un niño rodeado de mucho amor, de muchas cosas bonitas, a nivel emocional, es un niño que es muy querido, que a donde llega la gente lo ama, es muy noble”.

Villana en la novela “Golpe de suerte”

Marjorie de Souza será una villana en la telenovela “Golpe de suerte”, cuyas grabaciones todavía no han empezado, en donde compartirá crédito con Eduardo Yañez, Mayrín Villanueva, entre otros famosos.

“Mi personaje va a tener muchos matices, me gusta porque es un personaje muy fresco que va a entrar a la historia para hacerle la vida un poco imposible, pero ella va a luchar por lo que ella quiere así que siempre la voy a defender.

“Mi reto es que la villana no se parezca a la otra villana, a pesar de que Julia, que la hice con El Güero, obviamente no tiene nada que ver la una con la otra, que no se parezcan, que no vayan a chocar”.