Marjorie De Sousa en vestido metálico y botas cowboy da cátedra de belleza y estilo

Una de las actrices más queridas de Venezuela y de gran parte de Latinoamérica es Marjorie de Sousa, quien ha protagonizado éxitos como “La desalmada”, “Hasta el fin del mundo”, “Un poquito tuyo”, entre otras.

La actriz y ex pareja de Julián Gil también es muy activa en las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram ya cosecha más de 9,4 millones de seguidores, y allí comparte fotos y videos de su día a día, del detrás de escena de sus trabajos y de sus rutinas de gimnasio.

Sin embargo ahora Marjorie de Sousa cautivó a sus seguidores compartir un posteo en su feed de Instagram donde se la ve lucir un vestido metálico y unas botas estilo cowboy.

En dicha foto aparece con un hermoso perro, el cual se animó a posar para la sesión de fotos. El vestido de Marjorie de Sousa es estilo cut out, es decir que es un modelo que ayuda a crear la ilusión óptica de que la cintura es más fina.

Marjorie de Sousa. Fuente: Instagram @marjodsousa

“Si existe el verdadero amor, ese incondicional, ese que no limita, ese que solo escucha, ese que te admira, que te ama como eres, ese que te mira y te da calma, ese que cree en ti y que se despierta escuchándote con el corazón”, escribió Marjorie de Sousa para acompañar su foto de Instagram.

Rápidamente el posteo de Marjorie de Sousa cosechó más de 14 mil me gusta, e incluso la también actriz Marlene Favela le dio me gusta al posteo. Lamentablemente Marjorie de Sousa no compartió más fotos de dicha sesión de fotos, y no se puede apreciar el vestido desde otro ángulo.