Tristeza absoluta: el luto que envuelve a Marjorie de Souza

Una de las actrices más queridas de Venezuela y de gran parte de Latinoamérica es Marjorie de Sousa, quien ha protagonizado éxitos como “La desalmada”, “Hasta el fin del mundo”, “Un poquito tuyo”, entre otras.

La ex pareja de Julián Gil también es muy activa en las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram ya cosecha más de 9,4 millones de seguidores, y allí comparte fotos y videos de su día a día, del detrás de escena de sus trabajos y de sus rutinas de gimnasio.

Sin embargo ahora Marjorie de Sousa no es noticia por alguno de sus trabajos o por alguna de sus publicaciones en Instagram, sino que la actriz está pasando por un duro momento personal.

Marjorie de Sousa y sus amigos. Fuente: Instagram @marjodesousa

¿Qué le sucedió a Marjorie de Sousa?

La actriz venezolana usó su cuenta de Instagram para compartir que uno de sus mejores amigos falleció recientemente. Estamos hablando de Elnor Bracho, su life coach. Ambos mantenían una relación muy estrecha, e incluso la actriz compartió algunas fotos personales de ambos.

Marjorie de Sousa y su amigo. Fuente: Instagram @marjodesousa

Elnor Bracho también era mentor metafísico, estratega holístico y se describía a sí mismo como un “transformador de vidas”.

“Aún no lo creo, esperaba escuchar el celular y que fueras tu, aun puedo oír tu sonrisa con cada locura nuestra. Siempre estabas riendo y aún en momentos complicados siempre tenías alegría en tu corazón y me llenabas de ella. Sé que escuchare tu sonrisa de nuevo en mis sueños, pero sabes algo, te voy a extrañar mucho. #tugüerita así me decías siempre. Te amo, se que hoy vuelas sin miedos y con más amor para los que desde acá te recordaremos. #vuelaaltomiEl #teamo @elnorbracho Vuela libre”, fue el mensaje que eligio Marjorie de Sousa para acompañar su posteo de Instagram.