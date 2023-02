Maribel Guardia y el difícil momento de salud que atravesó y sobrevivió

A partir del próximo 6 de febrero, Maribel Guardia será la conductora de “Esto ya es personal”. El talk show de Unicable pretende aconsejar a personas que estén atravesando conflictos y quieran dar un consenso entre las partes. De esta manera, la actriz ha manifestado que está feliz por la oportunidad y por poder conocer gente que quizás haya pasado por lo mismo que atravesó ella en algún momento de su vida.

Leer más: Maribel Guardia y 4 famosas que encontraron el amor después de ser rechazadas por una pareja

Si bien la madre de Julián Figueroa luce radiante a sus 63 años y goza de un buen estado de salud, hace unos meses la historia era diferente. La histriónica tuvo que programar una cirugía para que le extirparan la matriz y las trompas de Falopio, a pesar de no presentar molestia alguna.

Leer más: Maribel Guardia se luce con el outfit ideal para hacer ejercicio en el gimnasio

Lo que sucedió fue que el doctor de cabecera le diagnosticó endometriosis en su chequeo anual ginecológico y le recomendó la cirugía para evitar la probabilidad de desarrollar cáncer en el futuro. Acerca de la intervención, Maribel expresó: “Me operé el primero de diciembre, me sacaron la matriz y las trompas de Falopio”.



Además, en entrevista con los medios, Guardia mencionó que no hizo el reposo que debía haber hecho por precaución o molestias, ya que se sentiría muy bien en el post-operatorio. Por eso es que la vimos a mediados del último mes de 2022 siguiendo con sus proyectos laborales.



“Tenía una endometriosis y me hicieron una biopsia. Dios bendito estaba bien, pero, si lo descuidas, eso podría parar en un cáncer [...] No iba con el doctor porque me sentía de maravilla. Nunca tuve dolor, ni sangrados de ningún tipo. Dios bendito entonces lo hice a tiempo”, fue aparte de lo que declaró la cantante.