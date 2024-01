Maribel Guardia se hace arreglito estético y lo comparte con sus fans

Maribel Guardia enfrenta la vida con optimismo aunque por dentro sigue rota tras la muerte hace casi 10 meses de su único hijo Julián Figueroa, producto de su relación con el también fallecido Joan Sebastian.

Maribel, uno de los rostros más queridos del espectáculo mexicano admite que lucha todos los días para levantarse de la cama y salir a vivir, por ella y por su nieto José Julián; Guardia prácticamente regresó a los escenarios al poco tiempo de que su hijo muriera de un infarto.

Regresó con toda la actitud a la puesta en escena "Lagunilla mi barrio", y en sus redes suele compartir momentos con su familia en los que siempre está presente el recuerdo de su hijo.

Maribel Guardia comparte secreto de belleza con sus fans

La también cantante Maribel Guardia posee uno de los cuerpos más admirados de la industria, aunque ella ha dicho que se trata de buena genética, lo cierto es que es una mujer disciplinada que siempre se ha mantenido en forma, tiene jeans de hace más de 20 años que aún le quedan.

Sin embargo, tras la muerte de su hijo, Maribel confesó que no ha regresado al gimnasio, pues ni ganas tiene, tampoco se ha cuidado como acostumbraba, confesó en entrevista para "Siéntese quien pueda".

"Desde que murió Julián no he hecho ejercicio, no me he cuidado nada, no tengo todavía esa ilusión de empezar a cuidarme, ya lo haré en algún momento", dijo.

Aunque del todo no se ha descuidado, pues a través de un video en sus redes sociales presumió de cómo se aplica un tratamiento para hidratar la piel; en el rostro, la zona del escote, la pierna y las manos fueron las partes en las que mostró cómo su dermatólogo la inyectó sin previa anestesia debido a que es alérgica.

Maribel Guardia cuida de su piel a los 64 años.

Sus seguidores no perdieron la oportunidad para elogiar su belleza y la buena actitud que tiene ante la vida.

"Bellísima siempre y el buen humor es el secreto de la eterna juventud,una actitud positiva frente a la vida hace que te mires cada día más bella".





