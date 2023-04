Maribel Guardia sabe que Imelda Garza rehará su vida: "Es joven y muy bella"

Maribel Guardia se encuentra enfrentado su duelo, tras la pérdida de Julián Figueroa, su único hijo, sin embargo, ha decidido reanudar su vida laboral y tratar de seguir adelante, pues ha expresado que no se dejará vencer, pues tiene que luchar por sí misma y su nieto, el pequeño José Julián, sin embargo, también concientiza que un día tendrá que cuidarlo desde la distancia, pues sabe que llegará el día en que Imelda Garza Tuñón rehaga su vida.

Con el fallecimiento de Julián Figueroa, la forma en que Maribel ve la vida cambió por completo. Así lo refirió en una entrevista que concedió ayer a varios medios de comunicación, mientras era captada arribando al recinto donde se llevaría a cabo la última función de "Lagunilla, mi barrio", puesta escena a la que regresó desde el pasado viernes, tras una semana de ausencia, debido a la partida de su hijo.

Pese a que la actriz reconoció que no estaba en condiciones de conversar con la prensa, se dirigió a las cámaras con la cortesía y disponibilidad que la caracteriza, por lo que contestó algunas preguntas; entre ellas, habló acerca de de que, en la actualidad, ya no le tiene miedo a morir, pues al ver la sonrisa que enmarcaba el rostro de Julián se dio cuenta de que ahora él está en un lugar mejor.

"Yo ya no le tengo miedo a la muerte, luego de ver a mi hijo lleno de luz, con una sonrisa increíble, (...) no hay que tenerle miedo a la muerte, Dios nos espera del otro lado y esa es la verdadera vida y no porque yo no viva feliz la vida, amo la vida, pero sé que ya mi concepto de la muerte es totalmente diferente", apuntó.

De esa forma, la actriz confió que -ahora- uno de sus más importantes motivos es el nieto que le dejó su hijo, José Julián, quien apenas tiene cinco años y a quien aún le falta mucho por vivir, pues fue en el transcurso de días pasados, que Maribel se animó a compartir un video con todos sus seguidores donde se le ve acompañando al pequeño mientras de columpia en un parque, a la salida de la escuela.

"Este nieto es como ver a Julián chiquitito y el tiempo que me toque cuidarlo y protegerlo...", indicó. También habló de la adoración que profesa por su nuera, a la cual dijo que también cuidará mientras esté "en su tutela", debido que hay veces que la joven descuida un poco su alimentación.

Imelda Garza Tuñón es nuera de Maribel Guardia, pues sostuvo una relación con el hijo de la actriz, Julián Figueroa, desde el 2013. Foto: Instagram

"Mi nuera, que la adoro, porque es una niña que mientras esté en mi tutela, la voy a cuidar y la voy a amar; me preocupo cuando come que coma bien, porque luego no come bien y yo: ´-Tienes que comer y me siento con ella a que coma, la quiero mucho y le pido a Dios para que dirija sus pasos", expresó.

Sin embargo -en esa entrevista-, la actriz reconoció que aunque no será fácil, es consciente de que llegará un día en que su nuera Imelda Garza Tuñón y el pequeño sigan su vida, pues es probable que la joven vuelva a enamorarse y escriba una nueva historia de amor.

"En algún momento, mi preciosa Imelda yo sé que va a tener que rehacer su vida, es una niña muy guapa, muy joven, y sé también que mi nieto -que no quisiera desprenderme de él- en algún momento voy a tener que hacerlo, y le pido a Dios que me dé valor para entender todas esas fases que un(a) tiene que entender, no puedo ser propiedad del niño".

Y aunque la actriz está clara de que, tarde o tempano, ambos seguirán adelante, fue determinante a la hora de expresar que siempre estará para su nieto. "Mientras lo tenga conmigo lo voy a proteger y, de lejos, a donde esté, siempre voy a estar protegiéndolo, cuidándolo y amándolo; dándole todo lo que necesita", precisó.

